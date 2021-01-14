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Letonya'nın havayolu şirketi, aynı zamanda da Havaş ve TAV İşletme Hizmetleri’nin Riga Havalimanı'ndaki iş ortağı airBaltic, dünyanın en prestijli hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu olan Skytrax'tan 5 yıldızlı Covid-19 sertifikasını alan ilk havayolu şirketi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, yolcu ve çalışan temas noktalarında Covid-19 önlemlerini değerlendirmek için yapılan kapsamlı denetimde, airBaltic hizmet ve prosedürlerinin yanı sıra Havaş'ın sunduğu check-in, yolcu kabul, kabin dezenfeksiyon hizmetleri ile TAV İşletme Hizmetleri tarafından işletilen özel yolcu salonlarında hijyen ve yemek hizmeti standartlarına öncelik verildi.

Havaş Genel Müdürü Mete Erna, "İştirakimiz Havaş Latvia ile Riga Havalimanı’nda 2010 yılından beri airBaltic Havayolları’nın tam kapsamlı yer hizmetleri operasyonlarını üstleniyoruz. Uzun soluklu işbirliğimizde airBaltic ile uyumlu bir sinerji yakaladığımıza inanıyorum. airBaltic’in Skytrax’in Covid-19 güvenlik derecelendirmesinde 5 yıldız alan ilk havayolu seçilmesinde katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm iş ortaklarımızın, yeni normal ile değişen seyahat deneyimine ve sağlık güvenliği koşullarına uyumlanmasında üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Covid-19 salgınının ilk gününden itibaren, titizlikle uyguladığımız uluslararası havacılık otoritelerinin belirlediği sağlık standartlarını eksiksiz sürdürerek havayolu işbirliklerimizin güvenilir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz" dedi.

TAV İşletme Hizmetleri İcra Kurulu Başkanı Güçlü Batkın ise, "Kuzey Avrupa’nın önemli ülkeleri arasında yer alan Letonya’da airBaltic ile 10 yıldır güçlü bir işbirliği sürdürüyoruz. Hazırladığımız Covid-19 Önlemleri Yönetmeliğimiz sayesinde, değişen koşullara kolay adaptasyon ve gerektiğinde hızlı müdahale etme imkanı sağlıyoruz" dedi.