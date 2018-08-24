Airdrie Utd. - Raith Rovers maçı ne zaman?

İskoçya 1.Lig maçında Airdrie Utd. ile Raith Rovers, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:00. Airdrie Utd. 6 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Raith Rovers 5 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Airdrie Utd., son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Raith Rovers son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 357. İddaa'da Airdrie Utd. kazanır 2.70, berabere biter 3.20, Raith Rovers kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Airdrie Utd. önceki hafta Forfar Athletic mücadelesinde 1-2 yenildi.

Raith Rovers ise Alloa Athletic karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Airdrie Utd., evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 1 gol yedi.

Raith Rovers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Raith Rovers, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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