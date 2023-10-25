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        Haberler Gündem İzmir'de, denizde ayaklarına bidon bağlanmış cansız erkek bedeni bulundu - Güncel haberler

        İzmir'de, denizde ayaklarına bidon bağlanmış cansız erkek bedeni bulundu

        İzmir'in Konak ilçesinde, körfezde sol ayak bileğine iki su bidonu bağlanmış 30'lu yaşlarda cansız erkek bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 01:29 Güncelleme: 25.10.2023 - 01:29
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        İzmir'de sır ölüm! Denizde cansız erkek bedeni bulundu
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Karataş Sahil'de meydana geldi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Denizde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, polise ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 30´lu yaşlarda bir erkeği, sol ayak bileğine iki tane 10 litrelik su bidonu bağlanmış halde buldu.

        Kıyıya çıkarılan kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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