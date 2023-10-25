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        Haberler Ekonomi Teknoloji Son dakika: Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de - Teknoloji Haberleri

        Son dakika haberi Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de

        Üniversite öğrencilerine 9 bin 500 lirayı aşmayan telefon ve bilgisayar ile aylık 10 GB internet desteğini içeren Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 01:05 Güncelleme: 25.10.2023 - 01:19
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        Üniversitelilere teknoloji desteği Resmi Gazete'de
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        Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olan, açıköğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.

        DHA'nın haberine göre; kararla nihai satış fiyatı 9 bin 500 Türk Lirası'nı aşmayan mobil telefon cihazları ile bilgisayar cihazlarının elektronik ortamda düzenlenen fatura ile yapılan satın alımlarında kullanılabilecek. Söz konusu öğrenciler için sağlanacak internet desteği, bir hatla sınırlı olmak üzere 12 ay boyunca ücretsiz, aylık en fazla 10 GB olacak şekilde yıllık 120 GB olacak.

        DESTEK TUTARI EN FAZLA 5 BİN 500 TL OLACAK

        Her öğrencinin bir defaya mahsus olmak üzere kullanabileceği teknolojik cihaz destek tutarı toplamı en fazla 5 bin 500 TL olacak. Bu kapsamda edinilen mobil telefon cihazları, destekten yararlanma tarihinden itibaren en az 2 tam yıl süre ile sadece destekten yararlanan tarafından kullanılabilecek.

        Cihazların 2 yıl içinde satılması veya başka bir kullanıcı tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde; destek ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak faiz ile birlikte destekten yararlanandan geri alınacak.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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