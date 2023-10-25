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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Manchester United, Kopenhag'ı devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Manchester United, Kopenhag'ı devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 00:40 Güncelleme: 25.10.2023 - 00:40
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        1

        Manchester United'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Harry Maguire kaydetti.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Kopenhag penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Jordan Larsson'un vuruşunu kaleci Onana çıkararak maçın kahramanı oldu.

        3

        Bu sonuçla Kopenhag 1 puanla son sırada kalırken, Manchester United 3 puanla 3. sırada yer aldı.

        4

        GECENİN DİĞER SONUÇLARI:

        B Grubu:

        Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda): 1-1

        65' Sepe Elye Wahi | 54' Bakayoko

        5

        Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2

        58' Gudelj | 45' Martinelli, 53' Jesus

        6

        C Grubu:

        Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya): 1-2

        63' Alvaro Djalo Dias Fernandes | 16' Rodrygo, 61' Bellingham

        Braga forması giyen Serdar Saatçı da ilk 11'de oynadı.

        7

        Union Berlin (Almanya)-Napoli (İtalya): 0-1

        65' Raspadori

        8

        D Grubu:

        Benfica (Portekiz)-Real Sociedad (İspanya): 0-1

        63' Mendez

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