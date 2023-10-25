Manchester United, Kopenhag'ı devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Manchester United ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United 1-0 kazandı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları...
Manchester United'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Harry Maguire kaydetti.
Dakikalar 90+7'yi gösterdiğinde Kopenhag penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Jordan Larsson'un vuruşunu kaleci Onana çıkararak maçın kahramanı oldu.
Bu sonuçla Kopenhag 1 puanla son sırada kalırken, Manchester United 3 puanla 3. sırada yer aldı.
GECENİN DİĞER SONUÇLARI:
B Grubu:
Lens (Fransa)-PSV Eindhoven (Hollanda): 1-1
65' Sepe Elye Wahi | 54' Bakayoko
Sevilla (İspanya)-Arsenal (İngiltere): 1-2
58' Gudelj | 45' Martinelli, 53' Jesus
C Grubu:
Braga (Portekiz)-Real Madrid (İspanya): 1-2
63' Alvaro Djalo Dias Fernandes | 16' Rodrygo, 61' Bellingham
Braga forması giyen Serdar Saatçı da ilk 11'de oynadı.