Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

        Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta maçında Ajax ile karşı karşıya geliyor. Devler Ligi'nde 3 maçta 2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Amsterdam Arena'da oynanacak zorlu mücadele öncesinde, Ajax-Galatasaray maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Ajax-Galatasaray maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 23:14 Güncelleme: 04.11.2025 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ajax-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Temsilcimiz, zorlu Ajax deplasmanında galip gelip çıkışını sürdürmek istiyor. Son olarak Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup eden sarı-kırmızılar, ilk 8 için önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmayı televizyon ekranlarında takip etmek isteyen taraftarlar, Ajax-Galatasaray maçının canlı olarak yayınlanacağı kanal araştırılmaya başlandı. Peki, "Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        2

        AJAX-GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Ajax-Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak.

        3

        AJAX-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

        Amsterdam Arena'da oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        4

        GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

        5 Kasım | Ajax - Galatasaray (23.00)

        25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (20.45)

        5

        9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray (23.00)

        21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (20.45)

        28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (23.00)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        "Pokrovsk'ta işimiz kolay değil"
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı