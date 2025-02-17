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        Haberler Magazin Ajda Pekkan'dan Fikret Şeneş'in andı: Gönüllerde daima yaşayacaksın - Magazin haberleri

        Ajda Pekkan'dan Fikret Şeneş'in andı

        Ajda Pekkan, 16 Şubat 2015'te hayata veda eden söz yazarı Fikret Şeneş'in vefatının 11'inci yılında andı; "Dillerde pelesenk olmuş şarkılarınla duygularda ve gönüllerde daima yaşayacaksın"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:20 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:20
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        "Saygı ve rahmetle anıyorum"
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        Söz yazarı Fikret Şeneş, 16 Şubat 2015'te 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Ajda Pekkan, Şeneş'i vefatının 11'inci yılında yâd etti.

        Ajda Pekkan, Fikret Şeneş ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını; "Dillerde pelesenk olmuş şarkılarınla duygularda ve gönüllerde daima yaşayacaksın. Aramızdan ayrılışının 11'inci yılında kıymetli canım Fikret Şeneş’imi çok derin bir özlem, saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla yayımladı.

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        #Ajda Pekkan
        #fikret şeneş
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