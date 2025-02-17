Ajda Pekkan'dan Fikret Şeneş'in andı
Ajda Pekkan, 16 Şubat 2015'te hayata veda eden söz yazarı Fikret Şeneş'in vefatının 11'inci yılında andı; "Dillerde pelesenk olmuş şarkılarınla duygularda ve gönüllerde daima yaşayacaksın"
Söz yazarı Fikret Şeneş, 16 Şubat 2015'te 94 yaşında hayatını kaybetmişti. Ajda Pekkan, Şeneş'i vefatının 11'inci yılında yâd etti.
Ajda Pekkan, Fikret Şeneş ile yıllar önce çektirdiği fotoğrafını; "Dillerde pelesenk olmuş şarkılarınla duygularda ve gönüllerde daima yaşayacaksın. Aramızdan ayrılışının 11'inci yılında kıymetli canım Fikret Şeneş’imi çok derin bir özlem, saygı ve rahmetle anıyorum" notuyla yayımladı.