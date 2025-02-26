Ajda Pekkan’dan doğa yürüyüşü paylaşımı: Sevimli dostuyla keyifli anlar

Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından doğa yürüyüşüne dair bir paylaşımda bulundu. Kar manzaraları eşliğinde yürüyüş yapan Pekkan’a sevimli bir kedi eşlik etti.

Ajda Pekkan'ın patili dostuyla sohbet ettiği samimi anlar, sempati topladı.

Ajda Pekkan, bulunduğu paylaşımda şu ifadeleri not düştü; "Güneş, doğa, harika kar manzaralarıyla mis gibi bir hava. Ayrıca en sevdiklerim, patili canlarım da yanımda olunca çok keyifli bir kondisyon yaptık bugün."