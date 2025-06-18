AJet filosuna 14 adet Airbus A321neo katıyor

Dünyanın en genç filosuna sahip olma hedefiyle yeni adımlar atan AJet, Paris Air Show’da iki şirket ile anlaşma imzaladı. İmza törenine THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, iki şirketin üst düzey yöneticileri katıldı. Küresel havacılık finansman şirketi Avolon ile 10 adet, Carlyle Aviation Partners ile ise 4 adet olmak üzere kiralanan toplam 14 yeni Airbus A321neo, AJet filosuna katılacak.

Anlaşmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Ahmet Bolat, “Kısa sürede havacılığın önemli aktörlerinden birine dönüşen ve yüzde yüz iştirakimiz olan AJet'in sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda Avolon ve Carlyle Aviation Partners firmalarıyla imzaladığımız anlaşmalar çerçevesinde önümüzdeki 2 yıl içinde 14 adet fabrika teslim yeni nesil uçağı filomuza katacağız.” dedi.

Ahmet Bolat, “AJet’in genç ve çevreci filosunu güçlendirmeye yönelik attığımız bu stratejik adım, hem operasyonel verimliliği artıracak hem de yolcu memnuniyetine katkı sağlayacak. Türk Hava Yolları olarak iştiraklerimizle birlikte daha erişilebilir ve daha rekabetçi bir gelecek inşa etme kararlılığındayız” diye konuştu.