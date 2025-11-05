AJet'in fabrika çıkışlı 7'nci "Boeing 737-8 MAX" uçağı İstanbul'a geldi

Boeing'in ABD'nin Seattle kentinde bulunan üretim merkezinde düzenlenen törenin ardından fabrika çıkışlı TC-OHH tescilli Boeing 737-8 MAX uçağı, 13 saat süren uçuşla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

Hangara alınan yeni uçak, kabin donanımları ve koltuk montajı işlemlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, hangarda teslim alınan uçak önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Eylül ayından bu yana 7'nci yeni nesil MAX uçağını bugün filolarına kattıklarını belirten Sarp, "Yıl sonuna kadar 3 tane daha yine MAX uçağımız gelecek ve önümüzdeki sene bunlara ilave olarak 37 tane yine yeni nesil MAX uçaklarımız geliyor. Bunun yanında 17 tane A321neo uçağımız olacak. 7 tane de Airbus 320 uçaklarımız olacak. Böylelikle filomuzun önümüzdeki sene yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak." diye konuştu.

REKLAM

Sarp, 103 uçaklık bir filoya ulaşacaklarını ifade ederek, bunların 78 tanesinin yeni nesil uçaklardan oluşacağını kaydetti.