AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresine davetli konuklar onuruna akşam yemeği verildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, "Türkiye ve AK Parti, kıtalar arasında barış köprüsü olarak, uluslararası diplomaside kilit bir rol oynamaya devam etmektedir." dedi.

AK Partinin bugün yapılacak 8. Olağan Büyük Kongresine davet edilen yabancı ülke siyasi parti temsilcileri, Ankara'daki büyükelçiler, diplomatlar ve yurt dışından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri onuruna AK Parti Genel Merkezinde akşam yemeği verildi.

Yemeğe, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, bazı eski bakanlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Sırakaya, programda yaptığı konuşmada, bugün parti içi demokrasinin mihenk taşı olacak kongreyi gerçekleştireceklerini ve bu kapsamda büyükelçileri ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

AK Partinin her kongresinin, "geleceğin manifestosu" niteliğinde olduğunu belirten Sırakaya, insanlığı gerçekten sevmenin, ırk, cinsiyet, yetenek veya inanç fark etmeksizin her bireyi kucaklamak olduğunu ifade etti.

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"Türkiye ve AK Parti, kıtalar arasında barış köprüsü olarak, uluslararası diplomaside kilit bir rol oynamaya devam etmektedir." diyen Sırakaya, Somali'den Ukrayna'ya, Gazze'den Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada küresel uzlaşı çabasına öncülük ettiklerinin altını çizdi.

- "Küresel istikrarın asla garanti edilemeyeceğini her gün yeniden hatırlıyoruz"

Sırakaya, Türkiye ve AK Parti olarak, gerçek demokrasinin saygı, kapsayıcılık ve anlayış temelleri üzerine inşa edildiğinde gelişeceğine inandıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Dış politikamız ve uluslararası diplomasideki yaklaşımımız, bu evrensel değerlere dayanmaktadır. Hedefimiz, uluslar ve topluluklar arasında barış içinde bir arada yaşamı ve karşılıklı saygıyı teşvik etmektir. Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmadan Gazvede devam eden soykırıma kadar, barışın kırılganlığını ve küresel istikrarın asla garanti edilemeyeceğini her gün yeniden hatırlıyoruz. Uluslararası ilişkilerin değişen dinamikleri, daha güçlü diyalog, sağlam ortaklıklar ve çok taraflılığa olan bağlılığın yenilenmesini zorunlu kılmaktadır. Dünyanın dört bir yanından gelen büyükelçiler ve farklı siyasi partilerin temsilcileri olarak sizler, diplomasinin barış, anlayış ve ilerleme için bir güç olarak kalmasını sağlamada en ön saflarda yer alıyorsunuz."