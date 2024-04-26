Bakan Fidan, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeleri ele aldı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya katıldı. Gazze konusunda Türkiye'nin perspektifinin akan kanın durması ve 1967 sınırlarında bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunun altını çizdi. Hamas'ın "Bağımsız bir Filistin devleti kurulması halinde silah bırakacağız" açıklamasının önemine vurgu yaptı. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için arabuluculuğa önem verileceğini belirtti. AK Parti'de bir başka toplantı da seçimlerin ardından yol haritasını belirlemeye yönelik gerçekleştirildi. Sosyal medyadaki hakaret ve dezenformasyon içerikli hesaplara yönelik muhalefetin de desteğiyle, bir düzenleme yapılması konusu tartışıldı.

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