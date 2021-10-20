AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ, hafta başı Pazartesi günü parti genel merkezinde ortak bir basın toplantısı düzenlemişti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, toplantıda parti teşkilatlarının yürüttüğü saha çalışmalarından bahsederken, "Biz milletimizin hissiyatını takip eden ve buna ortak olan bir siyasi hareketiz. Milletimizin sıkıntılarını Genel Başkanımıza aktarmak teşkilatların vazifesi. Gerek teşkilatlarımız, gerek genel merkezden sahaya gönderdiğimiz, vatandaşlarımızın arasında dolaşan tebdili kıyafet ekiplerimiz üzerinden ciddi bir çalışma yürütüyor, raporluyor ve genel başkanımıza arz ediyoruz. Milletimizin sıkıntılarının farkındayız" ifadelerini kullanmıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir

TEBDİL-İ KIYAFET SÖZÜ YENİ BİR TARTIŞMAYA YOL AÇTI

Kandemir'in bu sözleri siyasette yeni bir polemiğe kapı araladı. CHP ve İyi Parti liderleri de tartışmaya dahil oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Ekonominin durumunu bilmek için tebdil-i kıyafetle gezmeye ne gerek var? Tebdil-i kıyafet gezmek nedir? Kaçıncı yüzyılda yaşıyor bunlar" derken, İYİ Parti Lideri Meral Akşener de "AK Parti yöneticisi ve mensubu olarak vatandaşın içinde gezmeme korkusu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

"20 YILDIR HER YERE GİTTİK, GİTMEYE DE DEVAM EDERİZ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada kapsamlı bir saha çalışması yürüttüklerini belirtti ve muhalefetin tebdil-i kıyafet yorumlarına tepki gösterdi. Dağ, şöyle konuştu: Bu açıklamalar muhalefetin acizliğini gösterir. Genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz, il başkanlarımız 20 yıldır zaten sahadalar, her yere gittiler, gitmeye de devam ediyorlar. Biz hiçbir zaman sahadan, milletten kopmadık. Herkes bunu görür. AK Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin bir yere gitmekten imtina edeceği bir durum söz konusu değildir, olamaz...

"PARTİDEKİ GÖREVDEN BAHSEDİLMEDEN NABIZ TUTULUYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Erkan Kandemir'in burada neyi kast ettiğinin açık olduğunu ifade etti. AK Parti tarafından iki boyutlu bir saha çalışması yürütüldüğünü belirten Dağ, yaz boyunca milletvekillerinin ve parti yöneticilerinin sahada yürütülen çalışmalara doğrudan katıldığını, bunun yanısıra partideki görevinden bahsetmeden kendi ilinin dışına çıkıp, diğer illerin nabzını tutan bir başka ekibin bulunduğunu belirtti.

"TOPLUMUN ÇEŞİTLİ KESİMLERİYLE SOHBET EDİLİYOR"

Hamza Dağ'ın verdiği bilgiye göre bu çalışmayı daha çok partide daha önce çeşitli kademelerde görev yapmış isimler ve eski belediye başkanları yürütüyor. Dağ konuyla ilgili olarak, "Bu çalışmaya katılan arkadaşlarımız daha çok eski belediye başkanları veya teşkilatlarda çeşitli kademelerde görev yapan partililer. kendi görevlerinden bahsetmeyen, kendi illeri dışında yerlere gidip, kendilerini tanıtmadan, taksici, kahvehane işletmecisi, sanayici veya işçiler gibi toplumun çeşitli kesimleri ile oturup sohbet ediyorlar. Bu şekilde o ilin nabzını tutuyorlar" diye konuştu.