        Haberler Gündem Yargı AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak | Son dakika haberleri

        AK Parti, İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak

        AK Parti grubu olarak açtıkları iptal davası neticesinde, İBB'nin bu düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla tescillendiğine dikkati çeken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kararın iptaliyle artık yaş sınırı olmaksızın, öğrenci statüsüne sahip tüm bireylerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanabileceklerini vurguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 13:55 Güncelleme: 13.09.2025 - 13:55
        İstanbul'da 30 yaş üstü öğrencilere indirim mahkemeye gidiyor
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, kentte 30 yaşından gün alan öğrencilerin ulaşım indiriminden faydalanması için hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

        Türkyılmaz, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, eğitim hakkının, yaşla sınırlandırılamayacak kadar temel ve evrensel bir hak olduğunu ifade etti.

        Modern sosyal devlet anlayışında, bireyin yaşam boyu öğrenme sürecine katılımının desteklendiğini, bu desteğin yalnızca pedagojik veya ideolojik bir tercih değil, aynı zamanda anayasal ve insan hakları bağlamında da bir zorunluluk olduğuna dikkati çeken Türkyılmaz, şunları kaydetti:

        "Ne var ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılında alınan bir karar, bu temel prensiple ciddi bir çelişki yaratmıştır. 13 Eylül 2020 tarihli ve 901 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile yürürlüğe giren İstanbulkart Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, 30 yaşından gün almış öğrencilerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanması sınırlandırılmış, bu öğrencilere yalnızca yüzde 10 oranında bir indirim hakkı tanınmıştır. Gerekçe ise söz konusu yaş grubundaki bazı kişilerin sadece indirim hakkından yararlanmak amacıyla üniversitelere kayıt yaptırdıkları ve sistemin suistimal edildiği yönündeki varsayımdır."

        Kamu yararını gözeten bir belediyecilik anlayışı açısından değerlendirildiğinde, bu gerekçenin hem isabetsiz hem de orantısız bir müdahale örneği olduğuna değinen Türkyılmaz, "Herhangi bir istismar riski, bireylerin tekil niyetlerine değil, sistemin denetim ve doğrulama kapasitesine ilişkin bir sorundur. Bu noktada önerimiz açık ve yapıcıydı. Suistimal iddiası varsa, öğrenci belgesinin doğruluğunu teyit etmek için transkript, devam durumu, program düzeyi (lisans, yüksek lisans, doktora) gibi objektif kriterler geliştirilebilir. Ancak bu yapılmadı, yalnızca yaş esas alınarak binlerce öğrenci kolektif şekilde cezalandırıldı." ifadelerini kullandı.

        Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kavramından sonra literatürün yeni bir kavramla daha tanıştığını anlatan Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "ÖYT. Öğrencilikte Yaşa Takılanlar… Kamu hizmetlerinin finansmanı, sosyal adaletin temelidir. Dezavantajlı grupların kamu hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasını sağlamak ise yerel yönetimlerin anayasal yükümlülüğüdür. Özellikle eğitim gören bireylerin ulaşım gibi zorunlu harcamalar açısından desteklenmesi, sosyal devlet ilkesiyle çelişmeyen, aksine onu pekiştiren bir tercihtir. Ne var ki, bu düzenleme sonucunda, bugün itibarıyla bir öğrencinin cebinden her ay yaklaşık 1500 lira fazladan para çıkmasına yol açılmıştır."

        Bu uygulamanın, İBB Başkanının seçim döneminde sıkça dile getirdiği "Ulaşımı ucuzlatacağız." vaadiyle de açık bir çelişki içinde olduğunu belirten Türkyılmaz, kamuoyuna verilen bu sözün aksine, uygulamada ulaşımın ucuzlamadığını, mevcut indirim haklarının bile daraltıldığının görüldüğünü kaydetti.

        AK Parti grubu olarak açtıkları iptal davası neticesinde, İBB'nin bu düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunun mahkeme kararıyla tescillendiğine dikkati çeken Türkyılmaz, kararın iptaliyle artık yaş sınırı olmaksızın, öğrenci statüsüne sahip tüm bireylerin ulaşımda indirimli tarifeden yararlanabileceklerini vurguladı.

        Türkyılmaz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "İBB yönetimi, mahkeme kararına rağmen Eylül 2025 Meclisinde aynı hukuksuz uygulamayı yeniden gündeme getirmiş ve CHP oylarıyla tekrar kabul etmiştir. Yapılan tek değişiklik, yalnızca yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, herhangi bir işte çalışmadıklarına dair belge ibraz etmeleri halinde indirimden yararlanabilmesidir. Ancak bu düzenleme, mahkeme kararında ve gerekçede ifade edilen hiçbir hususu karşılamamaktadır. İBB yönetimi, hukuku ve mahkeme kararını yok sayarak, İstanbul'da binlerce öğrencinin mağduriyetine sebep olmuş, politik bir inatlaşmayı yeni bir boyuta taşımıştır. Biz ise bugüne kadar olduğu gibi hem siyasi hem de hukuki mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, gerekli tüm girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz."

        İstanbul gibi büyük bir metropolde, öğrencinin yaşının değil, ihtiyacının dikkate alınması gerektiğine değinen Türkyılmaz, toplumsal kalkınmanın, yalnızca genç nüfusa yatırım yapmakla değil, her yaştan bireyin öğrenme sürecine erişimini kolaylaştırmakla mümkün olacağını belirtti.

        İBB MECLİSİ'NDE YENİDEN KARAR ALINMIŞTI

        İBB Meclisinde 11 Temmuz 2024'te 30 yaşından gün almış öğrencilerin İstanbulkart indirim oranlarının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin karar verilmişti.

        AK Parti grubu tarafından yargıya taşınan uygulama, İstanbul 2. İdare Mahkemesince iptal edilmişti.

        İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunda, İstanbul 2. İdare Mahkemesinin, İBB Meclisinin 11 Temmuz 2024'teki oturumunda aldığı 30 yaşından gün almış öğrencilerin toplu ulaşımda kullandıkları öğrenci kartlarındaki indirim oranının yüzde 10'a düşürülmesine ilişkin kararını iptal etmesi görüşülmüştü.

        Bu kapsamda, "Ulaşımda İstanbulkart Yönetmeliği Revizesi" gündem maddesinde, "30 yaşından gün almış öğrencilere mevzuat çerçevesinde belirlenen 'Tam İstanbulkart', 'Aylık Tam Mavi Kart' ve 'Tam Aktarma' bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır." maddesinde ısrar edilmişti.

        Yönetmelik revizesinde, 30 yaşından gün almış, yüksek lisans ve üstü eğitim gören üniversite öğrencilerine ilişkin, "Aktif şekilde eğitim gördüklerini ve SGK bünyesinde çalışan veya iş yeri sahibi, ortağı olarak tescil kaydına sahip olmadıklarını (e-devlet çıktısıyla) kanıtlamaları durumunda 30 yaşın altındaki öğrencilere sağlanan indirimden yararlanır." şartı getirilmişti.

        AK Parti grubunun "hayır" oyu verdiği gündem maddesi, CHP grubunun oylarıyla oy çokluğuyla kabul edilmişti.

