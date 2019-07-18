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AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti, AB yaptırımlarına karşı ortak bildiri yayınladı

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AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti yayınladıkları ortak bildiride "Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez" olduğunu kaydetti

Dört partiden ortak bildiri

Meclis'te grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti yayınladıkları ortak bildiride "Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez" olduğunu vurguladı. 

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre bildiride "Türkiye’nin ve KKTC’nin hiçbir baskıya boyun eğmek sizin uluslarası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir" denildi. 

"ORTAK DURUŞUMUZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bildiride şu ifadeler yer aldı:

Bizler Türkiye büyük Millet Meclisi'nde grubu bulan bulunan siyasi parti olarak doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda bir oldu bittiye getire getirerek Kıbrıs Türkü’nün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelmek yok sayma hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri hesapları şiddetle telin ediyor ve bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz. Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan yaptırımları uluslararası hukuka aykırı ve kabul edilemez olduğumuzu özellikle belirtiyoruz. Avrupa Birliği’ni bu konuda uluslararası hukuka riayet ederek adil hakkaniyetli ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Kıbrıs Rum tarafından tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerinde yasadışı olarak dahil ettiği uluslararası petrol şirketlerinin ve bu konuda Rum tarafına destek veren ülkelerin yürüttüğü tüm süreçler ve faaliyetlerde Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarına yok saymak yönündeki girişimlerin sahipleri bilmelidirler ki çabaları beyhudedir, uluslararası hukuka aykırıdır. Bölgenin toplumsal ve politik gerçekliğiyle derin bir çelişki içindedir bu anlamda devletimizin doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin hiçbir baskıya boyun eğmek sizin uluslarası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir. Devletimizin doğu Akdeniz Bölgesi’nde adalet ve hakkaniyet temelinde bir paylaşımının sağlanmasını esas alan ve bu çerçevede milletimizin hak ve menfaatlerini korumak hedefi olarak yürüttüğü her politik girişimi aldığı her tedbiri attığı her adımı sonsuza kadar desteklediğimizi her hal ve şartta bu ortak duruşumuzun kararlılıkla devam edeceğini aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bildiririz. 

 

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