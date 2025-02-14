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        Haberler Dünya Diplomasi AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan BM'deki konuşmacıya 'Turkey değil Türkiye' uyarısı | Dış Haberler

        AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan BM'deki konuşmacıya 'Turkey değil Türkiye' uyarısı

        AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumunda, Türkiye'den 'Turkey' diye bahseden konuşmacıyı nazik bir şekilde uyardı. Konuşmacı 'Afedersiniz' diyerek sözlerini düzeltti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özboyacı'yı kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 22:41 Güncelleme: 14.02.2025 - 22:45
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        BM'de 'Turkey değil Türkiye' çıkışı
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        Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yapılan düzenlemede uluslararası platformlarda kullanılan 'Turkey' ifadesi yerini 'Türkiye'ye bırakmıştı. Pek çok dünya lideri, uluslararası kuruluşlar ve örgütler ifadelerini Türkiye'nin talebi doğrultusunda değiştirmişti.

        AK PARTİLİ VEKİLDEN KONUŞMACIYA UYARI: TURKEY DEĞİL TÜRKİYE

        BM ve IPU ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumunu takip etmek üzere BM Genel Merkezi’nde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı 'Türkiye'den 'Turkey' diye bahseden konuşmacıyı uyardı.

        KONUŞMACI 'AFEDERSİNİZ' DİYEREK DÜZELTTİ

        BM'de kürsüye gelen konuşmacı One delegate from Turkey please' (Türkiye'den bir delege lütfen' diye çağrı yapınca AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı 'Artık 'Turkey' değil şu an 'Türkiye' diye yanıt verdi. Bunun üzerine konuşmacı 'Afedersiniz' diyerek 'Turkey' şeklindeki sözlerini 'Türkiye' diye düzeltti.

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        İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ÖZBOYACI'YA TEŞEKKÜR

        İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, AK Partili Özboyacı'nın yaptığı çıkışa teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

        Turkey değil, Türkiye

        Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde “Türkiye” olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz.

        Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, “Türkiye” olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı’ya teşekkür ederim.

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        #selman özboyacı
        #turkey türkiye
        #BM Turkey
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