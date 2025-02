AK Parti Milletvekili Özboyacı'dan BM'deki konuşmacıya 'Turkey değil Türkiye' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yapılan düzenlemede uluslararası platformlarda kullanılan 'Turkey' ifadesi yerini 'Türkiye'ye bırakmıştı. Pek çok dünya lideri, uluslararası kuruluşlar ve örgütler ifadelerini Türkiye'nin talebi doğrultusunda değiştirmişti.

AK PARTİLİ VEKİLDEN KONUŞMACIYA UYARI: TURKEY DEĞİL TÜRKİYE

BM ve IPU ortaklığında düzenlenen Birleşmiş Milletler Parlamenterler Oturumunu takip etmek üzere BM Genel Merkezi’nde bulunan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı 'Türkiye'den 'Turkey' diye bahseden konuşmacıyı uyardı.

KONUŞMACI 'AFEDERSİNİZ' DİYEREK DÜZELTTİ

BM'de kürsüye gelen konuşmacı One delegate from Turkey please' (Türkiye'den bir delege lütfen' diye çağrı yapınca AK Parti Konya Milletvekili Özboyacı 'Artık 'Turkey' değil şu an 'Türkiye' diye yanıt verdi. Bunun üzerine konuşmacı 'Afedersiniz' diyerek 'Turkey' şeklindeki sözlerini 'Türkiye' diye düzeltti.

REKLAM

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN ÖZBOYACI'YA TEŞEKKÜR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, AK Partili Özboyacı'nın yaptığı çıkışa teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

Turkey değil, Türkiye 🇹🇷



Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde “Türkiye” olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz.



Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, “Türkiye”… https://t.co/M55rgBenmB — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 14, 2025

Turkey değil, Türkiye

Sayın Cumhurbaşkanımızın girişimleri neticesinde ülkemizin adının Birleşmiş Milletler nezdinde “Türkiye” olarak tescil edildiğini bütün muhataplarımıza hatırlatmak isteriz.

Birleşmiş Milletler çatısı altında ülkemizin adının, doğru şekliyle, “Türkiye” olarak anılmasına yönelik bu hassasiyeti nedeniyle AK Parti Konya Milletvekilimiz Selman Özboyacı’ya teşekkür ederim.