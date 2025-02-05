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        Haberler Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e tepki: Çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP lideri Özel'e tepki: Çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Özel'in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2025 - 20:11 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:16
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        Çelik: Çirkin dili kınıyoruz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

        Çelik mesajında şu ifadeleri kullandı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza “şiir bilmez” demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!

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        ÖZEL NE DEMİŞTİ?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar.” sözlerine ilişkin de konuşan Özel, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir, ne şiiri, ne sanat, ne kültür bilir." ifadelerini kullanmıştı

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        #Ömer Çelik
        #Özgür Özel
        #haberler
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