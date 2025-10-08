AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısının ardından gazetecilerin karşısına çıkan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklamalar...

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Reform gündemi ile ilgili sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları vardı. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmakla ilgili olarak tıkanıklık olan erlerin aşılması, güncellenmesiyle ilgili son derece iyi çalışılmış siyasi paket var. Önümüzdeki dönemde bunun ilk adımlarını siyasi gündemimize almaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa konusunda verdiği mesaj nettir. Bu bütün devlet insanlarının gelecek nesile borcudur. Bu konuda bir heyetimiz var. Düzenli toplantılar yaparak politik tutum belgemizi tamamlama aşamasına geldi.

Sumud filosuyla ilgili oarak vatandaşlarımız İsrail tarafından hukuksuz alıkonulmuştu, ülkemize getirildi. Bu filo insanlık dışı muameleye karşı insan haysiyetini korumak üzere ortaya çıkmış bir iradedir. Fiziken engellenseler de Gazze'nin mesajını tüm dünyaya yayılarak bir eylem yapmışlardır. Bu suçlar eninde sonunda hesabı sorulacak suçlardır. Haksız ve hukuksuz şekilde şiddet uygulayarak alıkoydukları aktivistleri açlığa, kötü koşullara mahkum ederek bir kere daha insanlık dışı karakterlerini göstermiş oluyorlar. Hızlıca onların serbest bırakılması gerekiyor. Bu hukuksuzlukların hepsi kayda geçiyor.

Gönderdiğimiz uçak pekçok memleketten aktivisti yurda getirdi. Şimdi onlara en güçlü şekilde sahip çıkacağız. BM toplantısında görüldüğü üzere artık İsrail'in yanında duymak utanç vesilesidir. Bunların hepsi soykırım sürecinde destek veren tarihe düşülmüş notlardır. Cumhurbaşkanımızın aylardır yaptığı çağrıya mutabık şekilde Filistin devletini tanıyan, başkenti Doğu Kudüs, toprak bütünlüğüne sahip şekilde varolması için ifade eden devletler büyük sevinç kaynağıdır. Bu giderek artan bir noktaya gelmiştir. Bunun daha da ileri noktalara taşınacağını umut ediyoruz. Başkan Trump'ın planı çerçevesinde ateşkesin sağlanması daha sonra kalıcı barışın sağlanması hedefleniyor. Türkiye de o toplantıda. Hamas'ın barış odaklı ve diplomasi boyutu son derece güçlü ve incelikli cevabının takdire şayan olduğunu ifade etmek isteriz. Başkan Trump'ın girişimi çerçevesinde Hamas barıştan, ateşkesten, diplomasiden yana olduğunu, soykırımı katliamının bitmesi gerektiğini ifade eden bir cevap yayımladı. Cevaptan sonra İsrail'in Gazze'ye yoğun bombardımanı, çocuk ve kadını öldürmesi Netanyahu'nun barışa düşman bir tutum içinde olduğunu bir kez daha gösterdi.

Buna da hiçbir şekilde uluslararası toplumun müsaade etmemesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başından itibaren ortaya konulan entegre yaklaşım, tutarlı plan görüldüğü gibi birçok devlet tarafından benimsenen bir yaklaşım haline gelmiştir. Bu meselenin nihai çözümü Filistin devletinin hür ve bağımsız olarak başkenti Doğu Kudüs, toprak bütünlüğüne sahip bir devlet olarak var olmasıdır. Ateşkesin ve barışın kalıcı olması için Filistinlilerin kendi vatanlarından sürgünü sozkonusu olamaz. Bir diğer önemli konu Filistin'in Filistinliler tarafından yönetilmesidir. Bunun dışındaki seçeneklerden her biri Netanyahu'nun katliamcı politikalarına hizmetten başka bir işe yaramayacaktır. Şu ana kadar nihai aşamaya gelinmese de müzakerelerle ilgili kat edilen mesafe var. MİT Başkanımız orada. Belli bir noktaya geldiğinde ilerleyen saatlerde açıklama yapılması, ateşkese hızlıca ulaşılması, Gazze'ye yardımların engelsiz bir şekilde ilk adımların önünü açacaktır. Etrafımızda aylardır gerçekleşen, görünen ve görünmeyen gelişmeler, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinin içiçe ve ayrılmaz olduğunu önümüze bir kez daha getirmiştir. Ekranlara yansımayan tarafında hangi devletlerin hangi örtülü faaliyetler vasıtasıyla terörsüz bölge sürecini sabote ederek terörsüz Türkiye sürecini bir şekilde akamete uğratmaya çalıştığını net bir şekilde görüyoruz.

Devletimizin kurumları teyakkuz halindedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla her türlü girişime karşı kurumlarımızı görevlendirmiştir. Bu çerçevede sürecin kendi ritmi ve takvimi içerisinde hassasiyetle sürmesi gerektiğini belirtiyoruz. Terörsüz Türkiye ile terörsüz bölge sürecini ayrıştırmaya çalışanların tüm süreci akamete uğratmak olduğunu çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Muhalefet kendi tezleri ile yol aramayınca umudunu Cumhur İttifakı içinde çatlak var mı, politik bir çelişki var mı diye durumlara bağlıyor. Türkiye bölgede bu kadar olay olurken burada Türkiye büyük bir krizlere karşı etkili cevaplar geliştirirken muhalefet partilerinin herhangi bir konuda tutarlı, ele alınabilecek iki paragraf bile görüşünün olmadığı görüldü. Ya görüş olarak iktidarımızın zaten yaptığı şeyleri söylüyor ya da hiçbir şekilde siyaseten Türkiye'ye yol aldırmayacak, Türkiye'nin iradesini net bir şekilde göstermeyecek flu alanlarda şeyler söylüyorlar. Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili olarak vatandaşlarımızın sayın Cumhurbaşkanımız ve sayın Bahçeli'ye yüksek güvenleri ve destekleri var. Cumhur İttifakı da bu özgüvenle hareket ediyor. Başından beri söylediğimiz ilkeler Cumhur İttifakı'nın ilkeleridir. Devletin nitelikleri konusunda herhangi pazarlık sözkonusu değil. Milletin değerleri konusunda da pazarlık sözkonusu değildir. Meselemiz PKK terör örgütünün feshi ve silah bırakmasıdır. Komisyonda farklı görüşler ifade edilebilir. Komisyonun işlevi bellidir. Gündem zaten bellidir.

Muhalefet partileri uzun zaman boyunca Cumhur İttifakı içinde bir çatlak olsun diye kendilerine fırsat doğacağını düşünüyorlarsa bundan onlara ekmek yok. Nihayetinde Cumhur İttifakı bir ittifak. AK Parti ve MHP iki ayrı siyasi parti. Gelenekleri farklı, siyasi olarak atıf yaptıkları düşünsel değerlerde çeşitli şekilde farklı gelenekler sözkonusu olabilir. Dolayısıyla gerek bazı yasalar ve süreçlerle ilgili olarak birçok konu gözünüzün önüne gelebilir. Siyasi farklılıklar olabilir. Cumhur İttifakı içerisinde seçimlerle işbirliği yaptığımız partilerin de başka görüşleri olabilir. Biz bu farklılıkların yeri geldiğinde politik çatlağa dönüşmesine müsaade etmedik. Cumhurbaşkanımızın talimatı bu şekilde partilerimizin kurumsal refleksleri de bu şekildedir. Cumhur İttifakı bütün farklılıklarını daha büyük güç üretmek için farklı yaklaşımları daha büyük bir politik irade için değerlendirebilmiştir. Diyelim ki belli konuda iki parti arasında farklı değerlendirme oldu. Burada en yüksek mekanizma sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Devlet Bahçesi arasında düzenli yapılan istişarelerdir. Farklı düşünceler de olabilir, günün sonunda büyük irade, Türkiye Yüzyılı hedefi, Cumhur İttifakı'nın net duruşu, Cumhurbaşkanımızın ve sayın Bahçeli'nin iradesiyle ortaya çıkıyor.

ABD Büyükelçinin SDG ile görüşmesinin içeriği ve niteliği önemlidir. SDG'nin 10 Mart mutabakatına uyması, Suriye'de tek devlet prensibiyle ilgili birtakım görüşler SDG'ye aktarılıyorsa bu görüşmeleri olumlu karşılarız. Bunun dışında yaklaşım olursa tabii ki olumlu bulmayız. Daha öncesinde sayın büyükelçisinin 10 Mart anlaşmasına uyulmasıyla ilgili, Suriye'de tek devlet ilkesinin varolmasıyla ilgili yaklaşımları olumludur. Bütün bu süreç devam ederken SDG bir şekilde 10 Mart anlaşmasından firar etmek için federasyon gibi konuları gündeme getirirken herhangi şekilde müttefik devletlerden 'o olmasa da onun bir tık aşağısı olabilir' yaklaşımlarını doğru bulmayız. Şu ana kadar SDG'nin 10 Mart anlaşmasının maddelerini yerine getirmekle ilgili attığı adım yoktur. Anlaşma teorik bir egzersiz konusu olmamalıdır. SDG'nin ayak diremesi, süreçten firar etmeye çalışması bölgede istikrarsızlık yapmak isteyenlerin ajandasıyla yanyana tutum oluşturuyor. Birtakım vekalet yaklaşımlarının maalesef aracı haline geliyor. Sayın Özgür Özel'in siyasi meşruiyet konusunda alfabe düzeyinde bile bilgisi olmadığının beyanıdır bu açıklamalar. Sonuçta siyasi meşruiyet alanı vardır, devlet meşruiyet alanı vardır. Hepimizin var olduğu alan milletin verdiği yetki ve anayasal düzendir. Halkın doğrudan oylarıyla seçilmiş sayın Cumhurbaşkanımız şimdiye kadar girdiği her seçimi kazanarak, doğrudan demokratik yarışa girip sonuç almış Cumhurbaşkanımızı siyasi olarak gayrimeşru ilan etmeye kalkıyorsunuz. Açın siyasi tarihimizi seçimi kaybedince kriz çıkarmanın telif hakları CHP'nindir. Bunlar Menderes, Demirel, Özal, Erbakan'a diktatör demiştir. Kendi partisinin kurultayını yapamayan bir genel başkan. Her gün aynı cümleleri tekrarlayan bir genel başkan. Partisinin her tarafından ortaya çıkan skandallara cevap veremeyen bir genel başkan sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi meşruiyetini tartışacak, komik bile değil. Dünyada seçimle işbaşına gelmiş liderler içinde en tecrübeli sayın Cumhurbaşkanımızdır. Biden, Obama, Trump'la çalışmıştır. Seçimleri kazanarak görev almıştır. Sayın Özgür Özel, siyasi meşruiyet tartışması açarsa bu tartışmanın ilk yargılayacağı, inciteceği kişi sayın Özgür Özel olur.

Sürecin sahibi vatandaşlarımızdır. Hepimiz millet iradesi sayesinde varız. Siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Kendi özel ideolojik siyasi gündemini sürecin tamamının siyasi gündemi olarak düşünmemelidir. Yüksek siyasi akıl, çözüm odaklı yaklaşım farklı yaklaşımların sürece dönük, entegre siyasi akıl üretmesini, entegre bir siyasi söylem üretmesini gerektirir. Siz hem ben sürece gireyim, çözümden yana olayım, ortak akıl söylem dışında kendi spesfik ajandamı sürecin ana rengi haline getireyim derseniz başka tartışmalar çıkar. Herkesin son derece sorumlu davranması gerekir. Odağımızı uzaklaştıracak, vatandaşlarımızda haklı infialler oluşturacak birtakım yaklaşımlar içerisine girilmemesi gerekir. Bu tip süreçlerde kurallara uymak her zamankinden daha önemlidir. Bir aşırılık sözkonusu olduğunda onu dengelemek için başka yerden başka aşırılık sözkonusu olur. Türk dünyası kendi içerisinde ortak alfabe başta olmak üzere ekonomiden kültüre kadar çok boyutlu alanda giderek konsolide oluyor. İstişari olan toplantılar karar toplantılarına dönüşmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu zirvelere özel bir önem veriyor. Dünyadaki gelişmelere baktığımızda tabii ki ortak askeri istişarelerin yapılması, ortak tatbikatlar yapılması, güvenlik konusunda daha sık temas edilmesi gibi önümüzdeki dönemde de bu gündemler yoğunlaşacaktır. Ama bunlar ortak ordu gibi değerlendirilmemesi gerekir.