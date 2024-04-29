AK Parti'de seçim sonrası analizlerde sona gelindi. Şimdi o analizlere göre yol haritası belirlenecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, partinin üst yönetim organı olan Merkez Yürütme Kurulu toplanacak.

Toplantıda, Erdoğan’ın verdiği değişim mesajları ve yaz dönemi çalışmaları ele alınacak. Değişim sürecinde, son sunumlar yapılacak. Edinilen bilgiye göre; Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, oy kaybı yaşanan il ve ilçelerin "neden" kaybedildiğini MYK üyelerine anlatacak. Sunumda; milletvekillerinin performansları, aday profilleri, teşkilat çalışmaları ayrı ayrı yer alacak. Sunum; rakamsal değil, siyasi değerlendirmeler içerecek.

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DEĞİŞİM İL BAŞKANLARIYLA BAŞLAYACAK

Değişim süreci, il başkanlarıyla başlayacak. Daha önce MYK’da hangi illerde değişime gidileceği ele alınırken, bu kez ilçe boyutuyla değerlendirme yapılacak.

YENİ İL BAŞKANLARI NASIL BELİRLENECEK, KRİTER NE OLACAK?

AK Parti'nin tespitlerine göre, bazı illerde siyaset yapmak zorlaştı. Bu nedenle, özellikle kaybedilen illerde kendini daha iyi ifade edebilecek, muhalefet becerisi olan isimlerle yola devam edilecek.

OLAĞAN KONGRE SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı, 22 Mayıs’ta ise MKYK toplantısına başkanlık edecek. 14 Mayıs’taki il başkanları toplantısı bazı illerde "Yeni il başkanlarıyla" yapılacak. Söz konusu toplantılarda, kongre sürecinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, “Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz” demişti.