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        Haberler Spor Futbol Fransa Avrupa'da Türk rüzgarı! Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal, Yusuf Yazıcı... - Futbol Haberleri

        Avrupa'da Türk rüzgarı!

        Ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil eden milli futbolcular, bu hafta sonu fileleri havalandırarak takımlarının galibiyetlerinde başrol oynadı. Real Madrid'de Arda Güler, Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Bournemouth'ta Enes Ünal ve Lille'de Yusuf Yazıcı attıkları şık gollerle Türk halkını gururlandırdı.

        Giriş: 29.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:10
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        Kariyerlerini Avrupa'da sürdüren Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Enes Ünal ve Yusuf Yazıcı, hafta sonu oynanan lig maçlarında attıkları gollerle ülkemizi gururlandırdı.

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        ARDA GÜLER GALİBİYETİ GETİRDİ!

        İspanya La Liga'da şampiyonluk için gün sayan Real Madrid, zorlu Real Sociedad deplasmanında milli futbolcu Arda Güler'in golüyle galibiyete uzandı.

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        Real Madrid kariyerinde ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu, 29. dakikada attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

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        HAKAN ÇALHANOĞLU'DAN 2 GOL BİRDEN!

        İtalya Serie A'da 20. şampiyonluğunu kazanan Inter, sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup ederken, maça Hakan Çalhanoğlu damgasını vurdu.

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        Milli futbolcu dört dakika içinde attığı iki golle takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

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        ENES ÜNAL BOŞ GEÇMEDİ

        Kariyerini İngiltere Premier Lig'de sürdüren Enes Ünal da takımı Bournemouth'un Brighton'ı 3-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

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        Devre arasında satın alma opsiyonuyla Getafe'den kiralanan milli futbolcu, Bournemouth kariyerindeki ikinci golünü attı.

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        YUSUF YAZICI ATTI, ÜÇ PUAN GELDİ!

        Fransa Ligue 1'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılmak için mücadele eden Lille, Yusuf Yazıcı'nın golüyle Metz deplasmanından üç puanla ayrıldı.

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        Metz'in 23. dakikada Georges Mikautadze'nin penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Ismaily ve 44. dakikada milli futbolcu Yusuf Yazıcı kaydetti.

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