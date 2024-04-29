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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de 5 yaşındaki Edanur Gezer kazı çalışmasında oluşan su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!

        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!

        İstanbul Küçükçekmece'de, İBB tarafından yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Edanur Gezer hayatını kaybetmişti. Çukurun oluştuğu yerin etrafına güvenlik şeritleri ve bariyerler çekilirken, bölgeye gelen savcı bilirkişilerle birlikte inceleme yaptı. Olayla ilgili iş makinesi operatörünün ifadesi alınırkın, parkta ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 13:31 Güncelleme: 29.04.2024 - 14:36
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        5 yaşındaki Edanur parkta su birikintisinde ölmüştü! Sıcak gelişme!
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        İstanbul'da, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı.

        ÇUKURUN DERİNLİĞİ 1 METRE 35 SANTİM

        DHA'da yer alan habere göre incelemede, Edanur'un düştüğü çukurun 1 metre 35 santim derinlikte olduğu tespit edildi.

        BİLİRKİŞİ RAPOR HAZIRLAYACAK

        Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. Park havadan da görüntülendi.

        ALANIN NEDEN GÖLE DÖNÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILDI

        Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi. Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler alanın neden göle döndüğünü araştırdı.

        AĞAÇ KÖKLERİ ESKİYEN BORULARI PATLATMIŞ

        Bölgeye demir bariyerler çekilirken, buradan geçişler de yasaklandı. Ekipler yukarıdan gelen yağmur sularının burada biriktiğini aynı zamanda buradaki ağaç köklerinin eskiyen kanalizasyon borularını patlattığı anlaşıldı. Su tahliyesine başlanırken, eskiyen atık su borularının da değişimine geçileceği ifade edildi.

        İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜNÜN İFADESİ ALINDI

        Soruşturma kapsamında parkta çukur açtığı belirtilen iş makinesinin operatörünün de ifadesinin alındığı bildirildi.

        CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

        Edanur Gezer'in, annesi ve babaannesinden DNA örneği alınmıştı. Testin ardından minik kızın cenazesi, bugün ailesine teslim edildi. Kızın cenazesinin geldiğini gören anne Nurcan Gezer, akrabalarının yardımıyla ayakta kalırken, "Kızım seni nasıl göremedim" diyerek ağıt yaktı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

        Öte yandan cezaevinde bulunan kızın babasının cenazeye katılması beklenirken, 5 yaşındaki kız, Esenyurt Kıraç Cem Evinde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

        İBB'DEN AÇIKLAMA

        Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili İBB'den açıklama yapılmıştı. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.

        Açıklamanın devamında, "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05’de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturması sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak. İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personellerin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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