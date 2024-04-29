İstanbul'da, Küçükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'na saat 11.00 sıralarında gelen cumhuriyet savcısı, iş güvenliği uzmanının da aralarında bulunduğu üç bilirkişi ile birlikte inceleme yaptı.

Ayrıca Edanur'un yakınları ile piknik yaptığı bölge ile çukurun uzaklığı da ölçüldü. Bilirkişi tarafından hazırlanacak raporun soruşturma dosyasına ekleneceği belirtildi. Park havadan da görüntülendi.

Avcılar Belediyesi ile bu alanın yetki ve sorumluluğunun bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin duruma müdahale etmesi istendi. Yerel belediye burada sineklere karşı ilaçlama çalışması başlatırken bu sabahtan itibaren sevk edilen ekipler alanın neden göle döndüğünü araştırdı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan cezaevinde bulunan kızın babasının cenazeye katılması beklenirken, 5 yaşındaki kız, Esenyurt Kıraç Cem Evinde kılınacak namazın ardından defnedilecek.

İBB'DEN AÇIKLAMA

Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki Edanur Gezer'in kazı çalışması sırasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili İBB'den açıklama yapılmıştı. Açıklamada, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı yönetimindeki park içeresinde yapılan rutin kontrollerde zeminde su sızıntısı olduğu tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "26 Nisan 2024 tarihinde saat 11.30 sularında iş makinalarıyla kazı çalışması başlatıldı. Çalışma devam ederken, aynı gün saat 16.05’de bir ailenin park içerisinde çalışma yapılan alana yakın bir noktada, mangal yakıp piknik yaptığı tespit edildi. Parktaki güvenlik görevlileri aileyi uyardı. Uyarıya aldırış etmeyen aile pikniğe devam etti. Güvenlik görevlileri yetersiz kalınca İBB Zabıta ekiplerine haber verildi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine parka geldi. Parkta ateş yakmanın yasak olduğunu, aileye ileten zabıta, pikniğin sonlandırılmasını istedi. O sırada 5 yaşındaki kız çocuklarının kayıp olduğunu fark eden aile, zabıtadan yardım istedi. Aramalar ailenin piknik yaptığı alana 7-8 metre mesafedeki balçık alanda yoğunlaştırıldı. Gün içerisinde çalışma yapılan alanda oluşan 136 santimetre derinliğindeki su birikintisi kontrol edildi. 5 yaşındaki kayıp kız çocuğunun kazı içerisinde oluşan su birikintisinde olduğu tespit edildi. Sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk, hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polisin ve adli makamların soruşturması sürerken, çocuğun kesin ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu raporuyla ortaya çıkacak. İBB de olayla ilgili kendi bünyesinde idari soruşturma başlattı. Sorumlulukları olan personellerin ifadeleri alındı. Çalışma yapılan alanın etrafında güvenlik tedbiri alınıp alınmadığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Varsa ihmali olan personelle ilgili alınacak idari kararların kamuoyuyla eksiksiz paylaşılacağını, evladımızın ölümünden derin bir üzüntü duyduğumuzu belirtir, başta ailesi olmak üzere tüm İstanbullulara başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.