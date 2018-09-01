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AK Partili Mehmet Özhaseki: Parti dışından aday olabilir

AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili Ekim ayına işaret ederek "Yüzümüzü ak edecek adayları belirleyeceğiz" dedi ve pazartesi gününden itibaren aday adaylarını belirlemeye başlayacaklarını kaydetti. "Koltuk çantada keklik diye düşünen yanılır" mesajı veren Özhaseki, parti dışından isimlerin de aday gösterilebileceğini söyledi

01.09.2018 - 14:46 | Güncelleme: DHA

Kayseri'de ilçe teşkilatlarına ziyaretlerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili, Mehmet Özhaseki, yerel seçimlerle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özhaseki, Ekim ayında başkan adaylarının netleşebileceğine dikkati çekerek şunları söyledi:

''Önümüzde yerel seçimler var. Yerel seçimler ülkemizde yıllardır 5 yılda bir yapılıyor. Huzur içinde geçiyor. Buna şükrediyoruz. Bu da Türkiye'de demokrasinin ne kadar oturduğunun bir alametidir. Bundan dolayı mutluluk duyuyoruz. Ancak seçimlerden vatandaş biraz yorulduğu için şimdiden çok fazla telaffuz etmek istemiyoruz. Fakat biz, AK Parti olarak hazırlıklı bir partiyiz. 24 Haziran seçimlerinden sonra zaten birkaç gün içinde seçimin değerlendirmesini yapıp, kendi içimizde öz eleştiri yapıp çok açık yüreklilikle vatandaşlarla paylaştık. Sonra da kongremizden sonra yerel seçimlerin hazırlığına başladık. Birçok partide aslında 24 Haziran seçimleri sonuçları bile daha 2 ay sonra tartışılıyor. Yerel seçimler için de doğrusu herhangi bir ümit verici bir şey ortaya koymuyorlar. Keşke rakiplerimiz de çok daha ciddi bir çalışma içinde olsalar. Şehirlere faydalı olacak, bizim de rekabetten keyif alacağımız insanları koysalar. Böyle gitsek seçimlere, dileğimiz bu olur. Ancak, o taraflara bakmadan biz kendi işimize bakıyoruz.''

“PAZARTESİNDEN İTİBAREN BELİRLENMEYE BAŞLANACAK"

Mehmet Özhaseki, yerel yönetimlerin ve başkanların fotoğraflarını çektiklerini, illerin yanı sıra bölgesel sorunları da yakından izlediklerini ifade etti. Özhaseki, şöyle devam etti:

''Yerel yönetimler birimi olarak biz kendi içimizde önce şehir sorunlarını belirledik. Bölge sorunlarını belirledik. Her ilin fotoğrafını çekmeye aylardır devam ediyorlar. Şimdi biz onları bir kez daha teyit edeceğiz. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bir konu var ki bu her şeyden çok önemli. Bu konuda da o düsturlara bağlı olabilecek ve bizim yüzümüzü ak edecek adaylarımızı belirlemeye çalışacağız. Nedir bu? Gönül belediyeciliği. Yıllardır bu ülkede 90'lı yıllara kadar hep ideolojik belediyecilik hakim olmuştu. Sonrasında bizim misyonumuzun, ekibimizin başlatmış olduğu hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik vardı. Çok şükür güzel de oldu. Türkiye'de birçok şehrin eli yüzü açığa çıktı. Güzel işler hizmetler yapıldı. Bunu kimse inkar etmiyor zaten. Ama şimdi bir başka kavramla karşı karşıyayız. Doğrusu da bu zaten. Bütün belediye başkanlarımızın vatandaşla el ele, gönül gönüle bir şehri yönetmesi. Tabi onlara dokunmazsa onlardan gelen her teklifi her soruyu veya her sorunu çözecek şekilde bir gayretle yaklaşması ama bir taraftan da katılımcı belediyeciliği ortaya koyması işte bu adayları belirleyecek atmosfer önümüzdeki günlerde doğdu. Çalışmalarımız da zaten başladı. Pazartesinden itibaren şehirlerde aday tespitlerine başlıyoruz.''

Özhaseki, "Elbette ki her şehrin kendine has özellikleri var. 81 vilayetin netleşmeye ihtiyacı var. O şehirleri az çok biliyoruz. Aklımızda birtakım şehirler var. O şehirlerle ilgili bilgiler var. Raporlara dökülen birtakım yazılar çiziler var ama son olarak resmi bir daha çekmek istiyoruz. Oradaki vatandaşları dinlemek istiyoruz. Teşkilatlarımız ne diyor bir kez daha dinlemek istiyoruz. Arkasından sivil toplum örgütleri ne diyor dinlemek istiyoruz. Vatandaş ne diyor dinlemek, görmek istiyoruz. Anketlerle belirlediğimiz sonuçları giden milletvekili arkadaşlarımızda bizatihi yerinde görerek gözlemleyecekler. Orada çıkan fotoğraf bizim için çok önemli. Ne beklendiği çok önemli. Biz bu çalışmalarımızı 1- 1,5 ay devam ettiririz. Ekim ayı sonuna kadar da ciddi raporlar hazırlayıp MYK'nın alacağı karar doğrultusunda kurulların önüne getiririz ve orada tartışmaya başlarız diye düşünüyorum. Belediye başkanlarının şimdilik flu olan fotoğraflarını Ekim ayında netleştiririz" diye konuştu.

“PARTİ DIŞINDAN DA ADAYLAR OLABİLİR”

Yerel seçimlerde parti dışından da adaylar olabileceğine de vurgu yapan Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kendi teşkilatlarımızdan yetişmiş arkadaş var ise onların da olmasına gayret ederiz. Ama öyle yerle olur ki vatandaşın tercihleri biraz daha farklıdır. Ona da saygı duyarız. Parti dışında da birçok değerli insanı partimize davet ederek, belediye başkanımız olması için teklif götürürüz. Bunda hiçbir mahsur yok. Koltuk çantada keklik diye düşünen, öyle diyen yanılır. Bu işin aslı esası, 1 şehrin dilini iyi tutturmak, 2 beklentilerini iyi görmek onlar karşısında saygılı davranıp o beklentiye uygun cevap vermektir."

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