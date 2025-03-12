Akbank Kısa Film Festivali başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda etkin bir platform oluşturmak üzere 17-27 Mart tarihlerinde 21. kez düzenlenecek.

73 ülkeden toplam 2.346 kısa filmin başvurduğu Akbank Kısa Film Festivali, “Festival Kısaları”, “Dünyadan Kısalar”, “Genç Bakışlar”, “Kısadan Uzuna”, “Deneyimler”, “Belgesel Sinema”, “Perspektif”, “Özel Gösterim” ve “Forum” bölümlerinden oluşuyor. Dünya festivallerinde yer almış birçok filmin yanı sıra çok sayıda Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı, 41 ülkeden 87 kısa ve 3 uzun metraj film festivalde seyirciyle buluşacak.

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Zeki Demirkubuz

Festivalin 21. yıl özel konuğu yönetmen Zeki Demirkubuz. Son olarak Oscar ödüllerinde Türkiye’nin “En İyi Uluslararası Film” adayı olarak belirlenen “Hayat” filmine imza atan usta yönetmen, 21. Akbank Kısa Film Festivali “Deneyimler” bölümü kapsamında, genç sinemacılarla ve sinemaseverlerle buluşacak. Buluşmada, Demirkubuz’un son filmi “Hayat” gösterilecek ve yönetmen, yapım süreci, yapıtları ve sinemaya bakışı üzerine kişisel deneyimlerini paylaşacağı bir söyleşi gerçekleştirecek.

Kısadan Uzuna bölümünde ise bu yıl yönetmen Vuslat Saraçoğlu ağırlanacak. Saraçoğlu, 37. Uluslararası İstanbul Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü kazanan ilk uzun metraj filmi “Borç” ve kısa belgeseli “Müslüm Baba’nın Evlatları”nın gösterimleriyle sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini sinemaseverler ile paylaşacak.

Belgesel Sinema bölümüne ise Afganistan’daki toplumsal gerçekleri cesurca ele alan çalışmaları ile tanınan, belgesel sinemanın güçlü seslerinden Sahra Mani konuk oluyor. Uluslararası alanda büyük yankı uyandıran filmi “A Thousand Girls Like Me” (Benim Gibi Bin Kız), yönetmenin katılımı ile festivalde yer alacak.

FORUM bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen KISA FİLM SENARYO YARIŞMASI yer alıyor. Bu yıl 534 senaryonun başvurduğu yarışmada finale kalan 8 senaryo arasından en iyi senaryo festivalde belirlenecek.

Bu yıl festival ayırca, ÖZEL GÖSTERİM bölümünde İtalya’daki Magma - Mostra di Cinema Breve festivalini ağırlıyor. İtalya menşeili f estivalin küratörü Giulia Iannello, oluşturduğu bir seçki ve söyleşisi ile programda yer alacak. 21. Akbank Kısa Film Festivali kapsamında sektörel buluşmalara yönelik atölye ve söyleşi programı da bu yıl hayli zengin. Hazal Türesan ile oyunculuk, Erdi Işık ile senaryo, Meral Efe Yurtseven ve Yunus Emre Yurtseven ile Sanat Yönetmenliği, Hasan Söylemez ile Yapay Zekanın Sinemaya Entegrasyonu, Berkcan Okar ile Afiş Tasarımı, Cansu Boğuşlu ile Görüntü Yönetmenliği, Oğuz Atabaş ile kurgu, Ahmet Şahin ile yapımcılık gibi çok sayıda sanatçı atölye ve söyleşiler kapsamında kendi alanlarındaki deneyimlerini festival takipçileriyle paylaşacak.