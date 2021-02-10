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Akbank Sanat çocuk etkinlikleri evinizde

Akbank Sanat Şubat ayında kültür sanat etkinliklerine “Akbank Sanat Evinizde” çatısı altında sosyal medya kanallarında devam ediyor.

Akbank Sanat çocuk etkinlikleri evinizde

Çocukları sanatın büyülü dünyasıyla buluşturan Akbank Sanat, Şubat ayında da eğlenceli ve yaratıcı atölye çalışmalarıyla minikleri sanat yapmaya davet ediyor.

Sanat eğitmeni Barış Karayazgan tarafında hazırlanan atölye çalışmaları her cumartesi Akbank Sanat Youtube kanalından izlenebilecek. Atölyeler Şubat ayında Roy Lichtenstein: Çizgi Roman ve Animasyon, Andy Warhol: İllüstrasyon ve Pop Sanat ve Claes Oldenburg: Heykel ve Pop Sanat konuları ile çocukları sanat tarihinin farklı duraklarına doğru eğlenceli bir yolculuğa çıkartıyor. Antik çağlardan Orta Çağ sanatına, Rönesans’tan Modern Sanat’a çocuklara sanatın gelişimini aktarmayı hedefleyen atölyeler, sanat konuşmalarının yanı sıra konuyla ilgili aktivitelerle evde boya yapımı, kağıt yapımı, vitray, cam boyama gibi tarihsel sanat üretimlerine yakından bakıyor.

Çocuk Atölyeleri Akbank Sanat Youtube kanalından Cumartesi günleri yayınlanacak.

13 Şubat Cumartesi

Roy Lichtenstein: Çizgi Roman ve Animasyon

Bu atölyede popüler kültürün önemli parçalarından olan çizgi roman ve animasyonu sanata dönüştüren, eserleriyle, sanata ve popüler kültüre farklı bir bakış sağlayan Roy Lichtenstein ve "alabildiğine yapay" olarak nitelendirdiği yapıtları inceleniyor.

20 Şubat Cumartesi

Andy Warhol: İllüstrasyon ve Pop Sanat

Başarılı bir illüstratör iken sanatçı olmaya yönelen Andy Warhol şöhret ve pop kültür konularını, ikonik Marilyn Monroe posterleri ve seri tüketimin bir sembolü sayılan çorba konserveleri aracılığı ile sanata ve hayatımıza katması, Pop Sanatın en önemli gelişmelerinden biri olarak kabul edilir. Bu atölye çalışmasında Andy Warhol'un pop sanat kapsamında ürettiği eserlerini, kullandığı baskı tekniklerinin ve seçtiği imgelerin önemi anlatılıyor.

27 Şubat Cumartesi

Claes Oldenburg: Heykel ve Pop Sanat

Büyük, bazen çok büyük ve neredeyse her zaman renkli ve çok çarpıcı heykelleriyle Claes Oldenburg, sürreal rüyalarını gerçeğe dönüştürdüğü pop heykelleriyle geleneksel heykel anlayışını yıkıp çağdaş heykel üretimine önemli katkılar sağladı. Bu atölyede özellikle Amerikan tüketim toplumunun sembolleri haline gelen hamburger, patates kızartması, pasta gibi imgeleri sıradışı malzemeler ve boyutlarla çalışan Claes Oldenburg'un heykel sanatını örnekleriyle sunuluyor.

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