Akciğer kanserine yakalanan baba-kız hastalığı birlikte yendi

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan emekli asker ve 3 çocuk babası Mehmet Atsız ani kilo kaybı şikayetiyle 2023'te Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Tetkiklerin ardından Atsız'a akciğer kanseri teşhisi konuldu. Mehmet Atsız için operasyon kararı alındı. Atsız, 27 Temmuz 2023'te Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Figen Türk ve ekibinin operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Mehmet Atsız'ın ardından kızı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü'nde büro elemanı olarak çalışan Ebru Atsız'a da yaklaşık 17 ay sonra akciğer kanseri teşhisi konuldu. Mehmet Atsız, kızını da aynı hekime emanet etti. Ebru Atsız da Prof. Dr. Türk ve ekibi tarafından İzmir Şehir Hastanesi'nde 6 Mart'ta yapılan operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

"SAĞLIĞIMIZI KORUMAK İÇİN GAYRET SARF EDECEĞİZ"

Hastalık sürecini anlatan ve en büyük destekçilerinin eşi ve oğlu olduğunu dile getiren Mehmet Atsız, "88 kilodaydım, 74 kiloya kadar düştüm. Akciğer filmi çekildi, sağ tarafta bir kitle olduğunu söylediler. Pet ve tomografi çektirdim. Yapılan biyopside kanser teşhisi konuldu. Ameliyat için gün aldık. Ameliyatım 5,5 saat sürdü. Oksijen ve hava desteği aldım. Daha önce kalp ameliyatı geçirmiştim. O yüzden kemoterapi önermediler. Akıllı ilaç tedavisine başladık. 16 kür akıllı ilaç kullanarak bugünlere geldim. 8 kilo aldım. Doktorumdan emin olduğum için kızımı da emin ellere bıraktım. Konulan teşhis içimi yaksa da doktorumuza güvendiğimiz için iyileşeceğini bildim. İkimizin de hayatı oğlum Yener Atsız ve eşim Hatice Atsız'ın elinde. Saati saatine bizi besliyorlar. Bize çok iyi bakıyorlar. Bundan sonra hayatımıza dikkat edeceğiz. Sağlığımızı korumak için gayret sarf edeceğiz" diye konuştu.