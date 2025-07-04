Akdeniz diyeti projesinin sonuçları Hacettepe Üniversitesinde açıklandı

Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte, Akdeniz diyetinin sağlığa etkileri, öğrenci beslenme alışkanlıkları, kampüs menülerinin değerlendirilmesi, su ve karbon ayak izi analizleri ile sosyal pazarlama stratejileri ele alındı.

Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen projeyle üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Proje kapsamında Akdeniz diyeti ile uyumlu menüler geliştirilerek, bu menülerin hem öğrenciler tarafından kabul edilmesi hem de tüketilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda uygulamaya dönük araçlar ve müdahaleler katılımcılarla paylaşıldı, menü planlamasında sürdürülebilirlik ve besleyici değerler ön planda tutuldu.

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Projeye dair açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen, amaçlarının üniversite yemekhanelerinde Akdeniz diyeti uyumunun artırılması olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Dikmen, projenin Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini ifade ederek, "Üniversite öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumu için gerekli olan tüm bileşenler analiz edildi. Sonuç olarak Akdeniz diyetine uyum için öncelikle kişilerin bunu kabul etmesi gerektiği, tüm partnerlerin bunu amaç edinmesi gerektiğini bulduk" dedi.