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Haberler Gündem 3. Sayfa İNANILMAZ! Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Görenler inanamadı! - VİDEO HABER
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İstanbul'da yaşandı! Görenler inanamadı!

İstanbul'da ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ön lastiği park halindeki aracın lastiklerine çarpan otomobil, savrularak ters döndü. 10 gün önce aldığı otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü Gülin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı

İNANILMAZ! Son dakika: İstanbul'da yaşandı! Görenler inanamadı! - VİDEO HABER
"Bu araç bu yolda nasıl uçar?" Böyle kaza görülmedi!
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DHA

İstanbul Bakırköy'de kaza, Ataköy 7-8 kısım Lale Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ön lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı.

Savrulan otomobil ters dönerken sürücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

DOKTOR BABASI OLAY YERİNE KOŞTU

DHA'da yer alan habere göre özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi altında olan baba, otomobilin başından ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

"ARABAYI YENİ ALMIŞTI 10 GÜN ÖNCE ALDI"

Kaza yapan kadının babası Doktor Varlık Doğan, "Kızım arabayı kullanıyordu. Ben hastanedeydim, haber verdiler, geldim. Anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş çok düşük hızda olmasına rağmen takla atmış. Durumu iyi. Arabayı yeni almıştı, 10 gün önce aldı. Kimseye zarar vermedi, durumu iyi önemli olan o" dedi.

"BU ARAÇ BURADA NASIL UÇAR?"

Bir mahalle sakini, "Bilmiyorum çok şaşırdım. 30 yıldır buradayım ilk defa böyle bir şey gördüm. İmkansız böyle olmaması lazım. Şurada bu araç nasıl uçar" diye konuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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