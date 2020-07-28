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İşte fiyatı en çok artan ve en düşen akıllı telefon modelleri

Türkiye'de e-ticaret  kanallarının Haziran-Temmuz ayları arasındaki akıllı telefon satış fiyatları üzerine yapılan analize göre en çok fiyat artışı Apple iPhone 11 Pro Max’te yaşanırken; en çok düşüş ise Xiaomi Mi 10 256 GB’de görüldü.

akıllı telefon fiyatları
HABERTURK.COM

Türkiye’de Haziran-Temmuz 2020 tarihleri arasındaki akıllı telefon satış fiyatları üzerine yapılan araştırmaya göre akıllı telefon fiyatlarında büyük bir artış yaşandı. Marka ve ürün seviyesinde pazar trendi analizleri yapan BrandZone’un Kurucu Ortağı Cem Köz, "Akıllı telefonlardaki en çok fiyat artışı 1335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max modelinde yaşandı. Xiaomi Mi 10 256 GB ise fiyatı en çok düşen ürün oldu” dedi.

Köz, “Fiyat segmentlerine göre artış oranlarına baktığımızda yüzde 12'lik oran ile en çok fiyat artışı 1500 TL ve daha düşük fiyatlı telefonlarda yaşandı. Yüzde 9'luk oran ile 4-5 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar ikinci; yüzde 8'lik oran ile 6-8 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar üçüncü; yüzde 6'lik oran ve 1.500-2 bin TL ve 5-6 bin TL fiyat segmentindeki telefonlar dördüncü sırada yer aldı" diye konuştu.

APPLE iPHONE FİYATLARI UÇUŞA GEÇTİ

BrandZone verilerine göre akıllı telefon modellerindeki en çok fiyat artışı 1335 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB’de yaşandı. 1238 TL ile Apple iPhone XS Max 256 GB ikinci; 1203 TL ile Apple iPhone XS 64 GB Silver üçüncü; 1105 TL ile Apple iPhone 11 Pro Max 64 GB dördüncü; 1050 TL ile Apple iPhone XR 128 GB Blue beşinci sırada yer aldı.

XIAOMI FİYATLARINDA DÜŞÜŞ

Yapılan araştırmayla akıllı telefon modellerinde en çok fiyat düşüşü yaşanan modeller de açıklandı. Buna göre haziran ayında ortalama 9 bin 999 TL olan Xiaomi Mi 10 256 GB 5G’nin fiyatı yüzde 15 düşerek Temmuz ayında 8 bin 499 TL oldu.

3 bin 199 TL olan Xiaomi Redmi Note 9S 128 GB’nin fiyatı yüzde 9 düşerek 2 bin 913; 2 bin 525 TL olan Xiaomi Redmi Note 8 32 GB’nin fiyatı yüzde 9 düşerek 2 bin 299 TL; 3 bin 230 TL olan Xiaomi Mi Note 9 Pro 128 GB’nin fiyatı yüzde 6 düşerek 3 bin 29 TL’ye; 2 bin 784 TL olan Xiaomi Redmi Note 8 Pro 64 GB’nin fiyatı yüzde 5 düşerek 2 bin 650 TL oldu.

E-Ticaret Kanallarındaki Haziran-Temmuz 2020 Tarihleri Arasındaki Akıllı Telefon Fiyat Verileri:

FİYATI EN ÇOK ARTAN MODELLER

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