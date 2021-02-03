Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobilAkıllı telefon satış rakamları 2020 sonuçları belli oldu - Haberler
ABONE OL

İşte Covid-19'un gölgesinde marka marka akıllı telefon satışları

Rakipleri, lider Samsung ile arayı kapattı. Apple ikincilik tahtını geri aldı. Xiaomi ve Realme atağa kalktı. Oppo ve Vivo amansız takiplerine devam etti. ABD yaptırımlarıyla boğuşan Huawei ise üçüncülüğe tutunmaya çalıştı... İşte akıllı telefon pazarında 2020 yılının özeti...

Akıllı telefon satış rakamları 2020 sonuçları belli oldu - Haberler

Kıyasıya rekabetin devam ettiği akıllı telefon pazarında, neredeyse her çeyrek sıralamanın değiştiği 2020 yılının skor tabelası belli oldu. Satışları azalsa da Samsung’un liderliğini bırakmadığı 2020’de, iPhone 12 rüzgarını arkadına alan Apple tekrar ikinciliğe yükseldi.

Küresel pazar araştırma kuruluşu Counterpoint, 2020 yılı akıllı telefon pazarındaki satış rakamlarını içeren güncel raporunu yayınladı. Covid-19 salgını ile geçen 2020 yılında dünya genelinde akıllı telefon pazarı yüzde 10 daraldı.

2019 yılında 1 milyar 479 milyon adet olan küresel akıllı telefon sevkiyatları 2020 yılında 147 milyonluk azalışla 1 milyar 332 milyon adede geriledi. Pazarda Samsung, yıllık bazda satışları yüzde 14 azalsa da liderliğini korudu.

İKİNCİLİK YİNE EL DEĞİŞTİRDİ

Yıl genelinde 256 milyonluk telefon sevkiyatı yapan Samsung’un pazar payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. 2020 takvim yılı genelinde Apple, pazarda Samsung’un ardından tekrar ikinciliğe kadar çıktı. Geçen yıl 200 milyonu aşan iPhone sevkiyatı yapan Apple’ın küresel pazardaki payı da yüzde 13’ten, yüzde 15’e yükseldi.

Yıl genelinde en büyük kaybı yaşayan Çinli Huawei, 2019 yılına göre 51 milyon adet daha az telefon satışına imza atarken, küresel pazardaki payı da yüzde 16’dan yüzde 14’e düştü. Bu rakamlarla ikinciliği Apple’a bırakan Huawei, üçüncü sıraya geriledi.

Bir diğer Çinli Xiaomi ise yıl genelinde gerçekleştirdiği 146 milyon adetlik sevkiyat rakamı ile pazardaki payını yüzde 8’den yüzde 11’e çıkardı.

EN HIZLISI REALME, EN ÇOK DARALANI HUAWEI

Küresel pazarda, Çin’in diğer önde gelen akıllı telefon markaları Oppo ve Vivo yüzde 8’er’lik pay alırken, yıllık bazda yüzde 65’lik bir büyümeye imza atan Realme’in pazar payı yüzde 3 oldu.

Bu büyüme oranı ile Realme, akıllı telefon pazarındaki en büyük 10 oyuncu arasında yıllık bazda en hızlı büyüyen marka olarak kayıtlara geçti. Pazarda 2020 yılında en büyük daralmayı ise yüzde 21’lik küçülme ile Huawei yaşadı.

KÜRESEL AKILLI TELEFON SATIŞLARI

MarkaSatış Adedi
(milyon, 2019)		Satış Adedi
(milyon, 2020)		Pazar Payı
(2019)		Pazar Payı
(2020)		Büyüme
(2019)		Büyüme
(2020)
Samsung296.9255.7% 20% 19% 2% - 14
Apple195.6201.1% 13% 15% - 5% 3
Huawei238.7187.7% 16% 14% 16% - 21
Xiaomi124.7145.8% 8% 11% 5% 17
Oppo120111.8% 8% 8% 1% - 7
Vivo113.7108.5% 8% 8% 11% - 5
Realme25.742.4% 2% 3% 417% 65
Lenovo40.633.3% 3% 2% 5% - 18
LG28.424.7% 2% 2% - 30% - 13
Tecno21.622.8% 1% 2% 20% 5
Diğer273.1198.9% 18% 15% - 24% - 27
Toplam1479.11332.5% 100% 100% - 2% - 10

SON ÇEYREĞİN KAZANANI APPLE

2020 yılının son çeyreğine bakıldığında ise 82 milyonluk rakamla en fazla telefon satışını Apple gerçekleştirdi. Geçen yılın son 3 ayında, küresel ölçekte sevkiyatı yapılan her 5 telefondan biri Phone oldu.

Son çeyrekte pazarın lideri Apple olurken, onu Samsung takip etti. Xiaomi’nin ardından Oppo ve Vivo da çeyrek bazında toplam satışlarda ilk kez Huawei’yi geride bıraktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Clubhouse'a Türkiye'de temsilci atama zorunluluğu gelebilir!
TEKNOLOJİOna da temsilcilik yolu göründü!
SpaceX’in Starship roketi iniş sırasında patladı
TEKNOLOJİSpaceX’in Starship roketi iniş sırasında patladı
Son Dakika Haberi: Sahte 'Aşıla' uygulaması tuzağına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİAşı dolandırıcıları işbaşında!
SON DAKİKA: Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'ya Çin'den kötü haber!
TEKNOLOJİJack Ma'nın ismini sildiler!
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davetiye kodu alma işlemi
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
Clubhouse nedir? Clubhouse nasıl kullanılır? İşte Clubhouse uygulamasının gizlilik politikası
TEKNOLOJİBu odanın sırrı ne?
Yumurta kabuğu, pet, balık ağıyla Arçelik'in sloganı değişti - Haberler
TEKNOLOJİYumurta kabuğu, pet şişe, balık ağı...
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? Clubhouse davet kodu zorunlu mu? Son akım Clubhouse hakkında
TEKNOLOJİClubhouse nedir?
DİKKAT! Son dakika: WhatsApp ile yayılan bu mesaja dikkat! Haberler
TEKNOLOJİWhatsApp ile yayılan bu mesaja dikkat!
Clubhouse nedir? Clubhouse davetiye zorunlu mu, android telefonlarda var mı?
TEKNOLOJİClubhouse nedir?