Ona da temsilcilik yolu göründü!

Kıyasıya rekabetin devam ettiği akıllı telefon pazarında, neredeyse her çeyrek sıralamanın değiştiği 2020 yılının skor tabelası belli oldu. Satışları azalsa da Samsung’un liderliğini bırakmadığı 2020’de, iPhone 12 rüzgarını arkadına alan Apple tekrar ikinciliğe yükseldi.

Küresel pazar araştırma kuruluşu Counterpoint, 2020 yılı akıllı telefon pazarındaki satış rakamlarını içeren güncel raporunu yayınladı. Covid-19 salgını ile geçen 2020 yılında dünya genelinde akıllı telefon pazarı yüzde 10 daraldı.

2019 yılında 1 milyar 479 milyon adet olan küresel akıllı telefon sevkiyatları 2020 yılında 147 milyonluk azalışla 1 milyar 332 milyon adede geriledi. Pazarda Samsung, yıllık bazda satışları yüzde 14 azalsa da liderliğini korudu.

İKİNCİLİK YİNE EL DEĞİŞTİRDİ

Yıl genelinde 256 milyonluk telefon sevkiyatı yapan Samsung’un pazar payı yüzde 19 olarak gerçekleşti. 2020 takvim yılı genelinde Apple, pazarda Samsung’un ardından tekrar ikinciliğe kadar çıktı. Geçen yıl 200 milyonu aşan iPhone sevkiyatı yapan Apple’ın küresel pazardaki payı da yüzde 13’ten, yüzde 15’e yükseldi.

Yıl genelinde en büyük kaybı yaşayan Çinli Huawei, 2019 yılına göre 51 milyon adet daha az telefon satışına imza atarken, küresel pazardaki payı da yüzde 16’dan yüzde 14’e düştü. Bu rakamlarla ikinciliği Apple’a bırakan Huawei, üçüncü sıraya geriledi.

Bir diğer Çinli Xiaomi ise yıl genelinde gerçekleştirdiği 146 milyon adetlik sevkiyat rakamı ile pazardaki payını yüzde 8’den yüzde 11’e çıkardı.

EN HIZLISI REALME, EN ÇOK DARALANI HUAWEI

Küresel pazarda, Çin’in diğer önde gelen akıllı telefon markaları Oppo ve Vivo yüzde 8’er’lik pay alırken, yıllık bazda yüzde 65’lik bir büyümeye imza atan Realme’in pazar payı yüzde 3 oldu.

Bu büyüme oranı ile Realme, akıllı telefon pazarındaki en büyük 10 oyuncu arasında yıllık bazda en hızlı büyüyen marka olarak kayıtlara geçti. Pazarda 2020 yılında en büyük daralmayı ise yüzde 21’lik küçülme ile Huawei yaşadı.

KÜRESEL AKILLI TELEFON SATIŞLARI

Marka Satış Adedi

(milyon, 2019) Satış Adedi

(milyon, 2020) Pazar Payı

(2019) Pazar Payı

(2020) Büyüme

(2019) Büyüme

(2020) Samsung 296.9 255.7 % 20 % 19 % 2 % - 14 Apple 195.6 201.1 % 13 % 15 % - 5 % 3 Huawei 238.7 187.7 % 16 % 14 % 16 % - 21 Xiaomi 124.7 145.8 % 8 % 11 % 5 % 17 Oppo 120 111.8 % 8 % 8 % 1 % - 7 Vivo 113.7 108.5 % 8 % 8 % 11 % - 5 Realme 25.7 42.4 % 2 % 3 % 417 % 65 Lenovo 40.6 33.3 % 3 % 2 % 5 % - 18 LG 28.4 24.7 % 2 % 2 % - 30 % - 13 Tecno 21.6 22.8 % 1 % 2 % 20 % 5 Diğer 273.1 198.9 % 18 % 15 % - 24 % - 27 Toplam 1479.1 1332.5 % 100 % 100 % - 2 % - 10

SON ÇEYREĞİN KAZANANI APPLE

2020 yılının son çeyreğine bakıldığında ise 82 milyonluk rakamla en fazla telefon satışını Apple gerçekleştirdi. Geçen yılın son 3 ayında, küresel ölçekte sevkiyatı yapılan her 5 telefondan biri Phone oldu.

Son çeyrekte pazarın lideri Apple olurken, onu Samsung takip etti. Xiaomi’nin ardından Oppo ve Vivo da çeyrek bazında toplam satışlarda ilk kez Huawei’yi geride bıraktı.