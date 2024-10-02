Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapıldı. HSK kararnamesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Akın Gürlek getirildi. Peki Akın Gürlek kimdir, kaç yaşında, nereli, daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte, Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek biyografisi ve hayatı…