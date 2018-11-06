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9- İnternet paketi fiyatları artacak mı?

Doğal olarak internet abonelerinin en çok merak ettiği soru bu: ‘AKK kalkınca aylık paket fiyatım ne olacak?’ Öncelikle operatörlerin mevcut olarak sunduğu AKK’li paketler artık 2019 yılı başından itibaren yerini AKK sınırı olmayan paketlere bırakacak. 31 Aralık 2018’de AKK tamamen kalkacağı için sunulan tüm paketler de bu kapsama alınıp, fiyatlar buna göre olacak. Paketler kotalı (limitli) veya kotasız (limitsiz) olmak üzere iki şekilde sunulacak. Dolayısıyla kotalı paketlerde, abonelere paketlerinde kendilerine ne kadarlık bir kullanım kotası sunulduysa, o kadarını paket ücreti dahilinde kullanabilecek. Ay dolmadan aylık kota sınırına ulaşıldığında ise internet hizmeti almaya devam edebilmek için abonelerin ilave paket alması gerekecek. Ya da operatörün kotalı tarifelerde abonelere sunduğu seçeneğe göre aylık limit aşımı durumunda GB başına ek ücretlendirmeye gidilebilecek.

Yılbaşından itibaren kotasız (limitsiz) paketler ise artık AKK de uygulanmayacağı için abonelere bir nevi gerçek anlamda sınırsız kullanım imkanı verecek. Tabi bu durum AKK sonrası sunulacak olan kotasız paketlerin aylık tarife fiyatlarının da ortalamanın üzerine çıkmasına yol açacak. Mevcut taahhüdü devam eden internet kullanıcıları için AKK aşıldığında herhangi bir ek ücret talep edilemeyecek. Yeni tarife seçecekler için ise AKK’siz tarifeler sunulacak.