Akkuyu'da işler durdu 0:00 / 0:00

Akkuyu Nükleer Santral Projesi’ni 2023 hedeflerinin önemli sembollerinden biri olarak gördüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir açılış töreninde, “Mühendislerimizin ve işçilerimizin gayretleriyle santral inşaatının hızla yükseldiğine şahit oldum. 10 bini Türk, 3 bini Rus olmak üzere 13 bin mühendisin çalıştığı böyle bir eserin inşallah 1. ünitesi 2023'ün mayısında bitecek. Kendi alanında en son ve en güvenli teknolojiyle inşa edilen Türkiye'nin ilk nükleer santralinin bu ünitesini inşallah 2023 mayısına yetiştireceğiz” demişti.

Santralin kubbe imalatı gibi kritik üretim aşamasına geçildiği dönemde yapımcı Türk firması İçtaş, bazı gerekçelerle proje dışına çıkarıldı.

İŞÇİLER ÜCRETLİ İZNE ÇIKARLDI

Böylelikle, hem ana şirket hem de yüklenici şirket sadece Rus şirketi oldu. İçtaş’ın projeden çıkarılması projenin durmasına yol açtı; işçiler ücretli izine çıkarıldı.

Konunun uzmanları, “İnşaatın en stratejik fazına, en önemli yerine gelindi; kubbe kapanıyor, iş bitiyor. 9 aylık süre kalmış ve çok iyi yetişmiş 2 bin 200 beyaz yakalı, pırıl pırıl mühendis var. Bunlar her geçen gün işi öğrendiler. Ruslar bütün yönetimi alınca bizden bir kişi bile kalmayabilir” diyorlar. Konuyu bilen uzmanlar, Ruslar’ın dışarıdan işçi getirmeye başladıkları yönünde duyumlar aldıklarını da belirtiyor.

İNŞAATTAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Yüklenici firma İçtaş’ın projeden çıkarılmasıyla Mersin Akkuyu’dan yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde inşaatın durduğu ve iş makinelerinin park etmiş halde olduğu dikkat çekiyor. Daha önce arı gibi çalışan işçilerin bulunduğu şantiye sahası adeta terk edilmiş gibi duruyor.