Akraba olduğuna inanamayacağınız ünlüler!
Bazı ünlü isimler birinci ya da ikinci dereceden akraba iken bazı ünlü isimlerin uzaktan akrabalığı bulunuyor. İşte akraba olduğuna şaşıracağınız ünlüler.
BRAD PİTT VE BARACK OBAMA
US. Magazine ve New England Tarihsel Genetik Kurmu'nun araştırmalarına göre eski ABD Başkanı Barack Obama ile Brad Pitt 9. dereceden kuzen.
JASON MOMOA VE ZOE KRAVİTZ
Ünlü oyuncu Jason Momoa, Zoe Kravitz'in üvey babası.
KRALİÇE ELİZABETH VE PRENS PHİLİP
Kraliçe Elizabeth ile eşi Prens Philip 3. dereceden kuzen.
JULİA ROBERTS VE EMMA ROBERTS
Julia Roberts ve Emma Roberts hala ile yeğen.
TAYLOR SWİFT VE BİLLİE EİLİSH
Billie Eilish ve Taylor Swift 7. dereceden kuzenler.
HALİT AKÇATEPE - SITKI AKÇATEPE - LEMAN AKÇATEPE
Halit Akçatepe, oyuncu Sıtkı Akçatepe ve Leman Akçatepe'nin oğludur.
KADİR DOĞULU VE KEMAL DOĞULU
Kadir Doğulu ve Kemal Doğulu kardeşler.
HÜLYA AVŞAR VE HELİN AVŞAR
Helin Avşar ve Hülya Avşar kız kardeşler.
DOĞA RUTKAY VE RUTKAY AZİZ
Rutkay Aziz, Doğa Rutkay'ın babasıdır.
KEREM ALIŞIK VE SADRİ ALIŞIK
Kerem Alışık, ünlü oyuncu Sadri Alışık'ın oğludur.
KADİR İNANIR VE SONER ARICA
Soner Arıca, Kadir İnanır'ın yeğenidir.
ALİ ŞEN VE ŞENER ŞEN
Şener Şen, Ali Şen'in oğludur.