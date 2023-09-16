Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kötü şöhretli seri katil Jeffrey Dahmer hakkında tüyler ürperten detaylar!

        Ünlü seri katil Jeffrey Dahmer hakkında tüyler ürperten 10 gerçek!

        Seri katiller arasında türünün tek örneği olan Jeffrey Dahmer'e Milwaukee Yamyamı adı verilmiştir. İşlediği suçlara karşı gösterdiği ürkünç dürüst tavrı ile Dahmer hakkında bilinmeyen 10 ilginç gerçek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. DAHMER İKİZLER BURCUYDU

        21 Mayıs 1960'da Milwaukee, Wisconsin'de doğan Jeffrey Dahmer ikizler burcuydu.

        2

        2. ORDUDAN VE OKULDAN ATILDI

        Mayıs 1978'de Jeffrey Dahmer, Revere Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra işletme okumak için Ohio Eyalet Üniversitesi'ne gitti ancak içki sorunu ve düşük notları nedeniyle ilk yarıda okuldan atıldı. Üniversiteyi bitiremeyince orduya katıldı. Fort Sam Houtsan, Teksas'ta savaş doktoru olmak için eğitim gördü.

        Batı Almanya'nın Baumholder kentine gönderildi. Mart 1981'de onurlu terhis aldığı için orduda yalnızca iki yıl görev yaptı. Ancak yine alkolizm sorunu nedeniyle ordudan atıldı.

        3

        3. SARHOŞKEN İLK KURBANI HAKKINDA ÖVÜNÜYORDU

        Orduda taciz ettiği kişilerden biri olan Preston Davis, Dahmer'ın sarhoşken ilk kurbanıyla övündüğünü söyledi.

        4

        4. İLK SUÇUNU LİSEDE İŞLEDİ

        Jeffrey Dahmer liseden mezun olduktan üç hafta sonra ilk cinayetini işledi. Dahmer, Steven Hicks adlı 18 yaşındaki otostopçuyu, kafasının arkasından dambılla vurarak öldürdü. Bu suç olayının ardından bir sonraki kurbanını öldürmesi neredeyse on yıl sürdü.

        5

        5. DAVİD ADINDA BİR KARDEŞİ VAR

        Küçük kardeşine David adını koyan Dahmer'di. 1978'de ebeveynleri boşandıktan sonra ayrıldılar. Yeni bir hayata başlamak için yasal olarak adını değiştiren David hakkında çok fazla bilgi bulunmuyor. Sadece babaları Lionel Dahmer, David'in zaten bir kariyeri ve ailesi olduğunu söylüyor.

        6

        6. ÇOK SAYIDA ŞARKICI ŞARKI SÖZLERİNDE JEFFREY DAHMER'E YER VERDİ

        Çok sayıda şarkıcının eski şarkılarının sözlerinde Jeffrey Dahmer'e yer vermesi eleştirilmelerine neden oldu. Eminem'in "Bagpipes from Bagdad ve Must Be the Ganja şarkısı, Katy Perry'nin Dark Horse ve Kesha'nın Cannibal şarkısında Dahmer'den bahsediliyor.

        7

        7. TUHAF İŞLERDE ÇALIŞTI

        Dahmer geçimini sağlamak için pek çok tuhaf işte çalıştı. Orduda görev yaptıktan sonra Miami ve Florida'da şarküteride çalıştı. Daha sonra kan alma uzmanı olarak Milwaukee Kan Plazma Mekezi'nde görev aldı. Dahmer'in son işi Milwaukee Ambrosia Çikolata Fabrikasında mikserlik yaptı. Son işinde kurbanlarının birinin kafasını iş yerindeki dolapta sakladı.

        8

        8. GÖZLÜKLERİNİ ÖZELLİKLE DAVALARDA TAKMIYORDU

        Jeffrey Dahmer'in taktığı gözlüklere havacı gözlüğü deniyor. Birçok benzer katil bu havacı gözlüğünü taktığı için seri katil gözlükleri adı verildi. Üvey annesi duruşma sırasında kimsenin yüzünü görmek istemediği için gözlük takmayı reddettiğini açıkladı. Dahmer gözlüğünü sadece art arda 16 yıl ömür boyu hapis veya 957 yıl hapis cezasına çarptırıldığında taktı.

        9

        9. SADECE ALKOL ALDIĞINDA CİNAYET İŞLEYEBİLİYORDU

        Dahmer'in kurbanlarını öldürebilmesi için alkol alması gerekiyordu. Onun sözlerine göre alkol amaca giden bir araçtı. Bu nedenle kurbanların aileleri Budweiser'ı (bira markası) dava etti. Şirketin reklamının Dahmer'in suç işlemesine yol açan alkolizminde hayati bir rol oynadığını iddia ettiler.

        10

        10. HAPİSHANEDE ÖLDÜRÜLDÜ

        Dahmer hapishanedeyken yiyecekleri hala vücut parçalarına benzeterek ve üzerlerine ketçap sıkarak rahatsız edici şakalar yapıyordu. Bu durum mahkumları rahatsız etti ve 1994 yılında başka bir mahkumun Dahmer'i öldürmesiyle sonuçlandı.

        Boğalar neden kırmızı renge saldırır?
        Boğalar neden kırmızı renge saldırır?
        Yazın neden daha az hasta oluruz?
        Yazın neden daha az hasta oluruz?
        Taburelerin ortasında neden delik var?
        Taburelerin ortasında neden delik var?
        En sık görülen 10 kabus tespit edildi!
        En sık görülen 10 kabus tespit edildi!
        Etiyopya 2016 yılına giriyor!
        Etiyopya 2016 yılına giriyor!
        Kara kediler neden uğursuzdur?
        Kara kediler neden uğursuzdur?
        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Akraba olduklarına inanmayacaksınız!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt