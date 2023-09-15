Dünyada en sık görülen 10 kabus ve anlamları bilim insanları tarafından tespit edildi!
Genellikle günlük hayatımızda başımıza gelen olayları bilinçaltımıza işlenerek rüyalar aracılığı ile ortaya çıkar. Almanya'nın Mannheim kentindeki Ruh Sağlığı Merkez Enstitüsü'nden araştırmacılar kabusları uyanık yaşamda sahip olunan sorunlarla ilişkilendiriyor. İşte bilim insanlarına göre dünyada en sık görülen kabuslar.
Almanya Mannheim kentindeki Ruh Sağlığı Merkez Enstitüsü'nün uyku laboratuvarı başkanı Michael Schredl Insider'a verdiği röportajda "Rüyalar her insanın uyanık yaşamında sahip olduğu sorunlarla ilişkili" dedi. Kabuslar ve rüyalar hakkında genelleme yapmak bilim için oldukça zor, Schredl'a göre kabuslar beynin bilinçaltında yer alan duyguları ifade etme etme biçimi.
2018 yılında Schredl ve meslektaşları, yaptıkları bir çalışmada katılımcılardan en son gördükleri kabusu hatırlamalarını istedi. Ekip 200'den fazla kabusu analiz etti. Daha sonra bu kabuslar ortak temalar halinde kategorize edildi. İşte en sık rastlanan 10 kabus.
10. HAŞERE İSTİLASI
Evinizde gerçek hayatta gördüğünüz haşereler kabus görmenize neden olabilir. Schredl'a göre rüyalarda görülen böcek gibi haşereler kendi evinizde güvende hissetmediğinizi gösteren bir işaret olabilir.
9. ŞEYTANİ VARLIKLAR
Yakınlarda bir canavar veya uzaylı olabileceğinden şüphe edilen ürkütücü rüyalar dokuzuncu sırada yer alıyor.
Cleveland Clinic'e göre, bu tür rüyalar genellikle uyku felcinden muzdarip insanları rahatsız ediyor. Bu rahatsız edici uyku bozukluğu, beynin uyku sırasında sizi hareketsiz tutan kısımları ile uyumanızı sağlayan kısımları iletişimsiz kaldığında ortaya çıkıyor. Bu durumda insanlar genellikle hareket etmeye çabalarken başlarında bir hayaletin durduğunu bildiriyor.
Harvard'da nörobilimci olan Baland Jalal Guardian'da yaptığı açıklamada "Düşünün ki büyükanneniz tarafından hava karardıktan sonra köyünüzde ruhların ve şeytanların yaşadığı söylenerek büyüdünüz. REM uykusu sırasında uyanıyorsunuz, bir tür gölge görüyorsunuz ve paniklemeye başlıyorsunuz. Zihninizin bu kültürel anlatıda yorumladığı daha fazla vücut imgesine dair halüsinasyonunu görüyorsunuz ve böylece size doğru gelen bir hayalet algılıyorsunuz."
8. FELAKETLER
Shreld'ın incelediği rüya raporlarında felaketler sekizinci sırada yer alıyor. Stanford'dan Corelli'ye göre bu tür rüyalar, gerçekleşmesinden endişe ettiğiniz bir şey üzerine düşündüğünüzde, geleceğe yönelik bir endişeye işaret ediyor.
7. SONSUZ ENDİŞE
Önemli büyük bir şey unuttuğunuz zaman ve ne olduğundan emin olamadığınızda bu tarz endişe verici rüyalar görmeniz muhtemeldir. Shredl, birçok insan bu tür rüyalar sırasında bir şeylerin yanlış gittiğini bildiğini ancak ne olduğunu kestiremedikleri için daha da rahatsız olduklarını söylüyor.
6. ANLAŞMAZLIKLAR
Kişiler arası çatışmalar en yaygın kabus çeşitlerinden birisi. Psychology Today'e göre bu rüyalar kişisel bir ilişki hakkında sahip olduğunuz bazı kaygıları işaret ediyor olabilir.
5. HASTALIK VE ÖLÜM
Bu tür kabuslarda kişi kendisini ya da sevdiği bir kişiyi hasta veya ölü olarak görebiliyor. Son derece karmaşık olan bu rüylar kişisel olarak neler yaşadığınızla bağlantılı olarak birçok şeyi temsil edebilir.
Genel bir hastalık veya ölüm korkusuna işaret edebilecekken kişisel refahınızn kontrolünün elinden alınmasını da simgeleyebilir. 2020'de yapılan bir diğer araştırmaya göre bu kabuslar kederin dışa vurumunun bir başka yolu da olabilir.
4. KOVALANMAK
Schredl'a göre rüyada biri tarafından kovalanmak ‘‘Böyle bir kâbusta, size giderek yaklaştığını hissettiğiniz bir şeyden kaçarken korkarsınız. En temel psikolojik olgulardan biri de zaten korkuyu deneyimlemek ve buna neden olan şeyden kaçmak" olarak tanımlanıyor.
Kaçınma davranışı olarak simgeleniyor, gerçek hayatta kaçıyor olabileceğiniz bir düşünce hakkında endişede olduğunuz anlamına geliyor.
3. KAZALAR
Bu rüyalar, kaza, düşme ve boğulma olarak ayrılıyor. Kadınlara göre erkekler daha çok düşme rüyası görüyor. Schredl'a göre bu rüyalar kontrolden çıkma, ölüm korkusu ya da çaresizlik hissine işaret ediyor.
2. FİZİKSEL SALDIRGANLIK
Bu tür kabuslarda kişi saldıraya uğrayabilir veya kavgaya katılabilir. Bu rüyalar sosyal kaygı, gerçek bir şiddet korkusunu veya diğer insanların eleştirilerine karşı savunmasız olma endişesini gösteriyor olabilir.
1. BAŞARISIZLIK
Başarısızlık ve çaresizlik en sık görülen rüyalar. Bu tarz rüyalarda kişi hedefine ulaşamıyor, kayboluyor, konuşamıyor, bir şeyi kaybedebiliyor veya unutuyor.
Bu kategori için birçok farklı yorum olduğunu söyleyen Schredl, örnek olarak sınavda başarısız olduğunuzu görüyorsanız güvensiz olduğunuz veya belirli bir sıkıntılı olayı hatırladığınız için bu tarz rüyalar görebileceğinizi söylüyor.
Yani başarısızlık temalı rüyalar gören kişiler kendi yetenekleri veya diğer insanları performansları hakkında ne düşünüldüğü konusunda endişe ediyor.
Kaynak: Science Alert