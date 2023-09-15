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ORTASI DELİK OLAN TABURELER DAHA DAYANIKLIDIR

Ortası delik olmayan tabureler, ortası delik olan taburelere göre çok daha kolay kırılır. Delik olan taburelerde üzerine binen ağırlık daha eşit bir şekilde yayıldığı için dayanıklılık artar.