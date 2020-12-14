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HaberlerGündem3. SayfaAKRABALARI ÖLDÜRMÜŞ! Son dakika... 7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası aydınlattı! - Haberler
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7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası aydınlattı!

Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayetin zanlıları, jandarma ekiplerinin maktulün gözlük parçası ve ilaç kutusundan yola çıkarak yaptığı çalışmayla aydınlatıldı. Almanya'dan yüklü miktarda Euro ile Türkiye'ye gelen Mehmet Dıvar'ın yakınları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. İki katil zanlısı tutuklandı

AKRABALARI ÖLDÜRMÜŞ! Son dakika... 7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası aydınlattı! - Haberler
7 yıl önce işlenen cinayeti gözlük parçası aydınlattı!
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AA

Kırşehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, il genlindeki faili meçhul olayların aydınlatılması amacıyla özel ekip oluşturarak çalışma başlattı. Ekipler, yaklaşık 7 yıl önce Çiçekdağı ilçesi İbikli köyü yakınlarındaki çeşmenin yanında elbiseleri çıkarılarak öldürülmüş halde bulunan ve kimliği tespit edilemeyen kişinin katil zanlılarının bulunması için dosyayı yeniden ele aldı.

DELİLLER ALMANYA'DA ÜRETİLMİŞTİ

AA'da yer alan habere göre erkek cesedinin yanında bulunan gözlük parçası ve ilaç kutusunun Almanya üretimi olması nedeniyle ölen kişinin gurbetçi olabileceğini düşünen ekipler, olay tarihinden bir ay önceye kadar yurda giriş yapan kişileri araştırarak çalışmayı genişletti.

İRTİBATLI KİŞELER İNCELENDİ

Almanya'da yaşayan Mehmet Dıvar'ın yakınlarının kayıp ihbarında bulunduklarını belirleyen ekipler, araştırmayı ölen kişiyle irtibatlı kişiler üzerinde yoğunlaştırdı.

YÜKLÜ MİKTARDA EURO İLE ALMANYA'DAN GELMİŞ

Mehmet Dıvar'ın Almanya'dan gelirken yüklü miktarda Euro getirdiğini tespit eden ekipler, bu kişiyle irtibatlı olduğu belirlenen K.D, T.D. ve G.D'nin banka hesaplarındaki hareketlilik ve telefon kayıtları üzerinden yaptıkları çalışma sonucu zanlıları Ankara'da gözaltına aldı.

ZANLILARDAN İKİSİ TUTUKLANDI

Kırşehir'e getirilen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. K.D. ve T.D. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, G.D. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

ZANLILAR MAKTULÜN YAKINLARI ÇIKTI

Şüphelilerin, Mehmet Dıvar'ın akrabası oldukları, Ankara'da Dıvar ile buluştuktan sonra Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesine getirerek öldürdükleri, yüklü miktardaki dövizi de harcadıkları iddia edildi.

KARDEŞİ DE ZANLILAR ARASINDA

İHA'da yer alan habere göre de 38 yerinden bıçaklanarak öldürülen Mehmet Dıvar'ın katil zanlılarının kardeşi K.D., onun eşi G.D ve oğlu T.D. olduğu belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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