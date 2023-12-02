Kuzeyboru - Nilüfer Beldiyespor: 3-0

SALON:Aksaray

HAKEMLER:Tuncay Kandemir, Halit Cerid

KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Gonzales, Cemre Erkul, Wilhite, Tuğba İvegin Şenoğlu, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık, Sinem Bayazıt, İrem Çor, Liray Akpınar)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Deniz Uyanık, Nazlı Eda Kafkas, Milenko, Beliz Başkır, Gicquel, Kunzler (Eylül Akarçeşme, Lila Şengün, Yordanova, Merve Nur Öztürk, Aslı Ertek Aşçıoğlu)

SETLER: 25-19, 25-13, 25-15

SÜRE: 71 dakika (26, 22, 23)

Sultanlar Ligi'nin 11´inci haftasında Kuzeyboru, sahasında Nilüfer Beldiyespor´u 3-0 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Aksaray - Erkan ALTUNTAŞ

2023-12-02 20:15:01

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