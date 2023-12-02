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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:07 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:07
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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Coğlaki, Paşacık ve Ereğlikapı mahallerindeki evlerden elektronik eşya ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K. (26), olduğunu belirledi.

        Harekete geçen polis, şüpheliyi kent merkezindeki saklandığı evde yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan zanlının hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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