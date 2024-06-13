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        Haberler Dünya İsrail askerleri, Refah'ta tahrip ettikleri camiyi mutfak olarak kullanıyor | Dış Haberler

        İsrail askerleri, Refah'ta tahrip ettikleri camiyi mutfak olarak kullanıyor

        Sosyal medyaya yansıyan videoda Refah Sınır Kapısı'ndaki bir caminin, İsrailli askerlere dağıtılmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:54
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        İsrail askerleri camiyi mutfak olarak kullanıyor
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        İsrail askerlerinin, Gazze'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafında bir camiyi tahrip ettikleri ve mutfak olarak kullandıkları görüntüler ortaya çıktı.

        İsrail ordusunun, Refah'ta kontrolü sağladığı günlerde çekilen bir video sosyal medyaya yansıdı.

        Videoda, Refah Sınır Kapısı'ndaki bir caminin, askerlere dağıtılmak üzere yemek hazırlanan mutfağa dönüştürüldüğü görüldü.

        Caminin tahrip edildiği ve duvarlarına yazılar yazıldığı dikkati çeken görüntülerde, cami içinde masalar üzerine dizilmiş yiyecekler ile hazırlanan gıda kolilerinin üzerinde üretim tarihinin 22 Mayıs olduğunu gösteren etiket göze çarptı.

        Aynı şekilde videoda, caminin dışında çok sayıda askeri araç ve tankın olduğu görüldü.

        İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #Filistin
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