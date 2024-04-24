12 yaşındaki Muhammed Ali, arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı

​Olay, saat 18.00 sıralarında Yeni Mahalledeki bir müstakil evde meydana geldi. Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına ziyarete gitti. Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından ısırılarak yaralandı. Arkadaşının müdahalesiyle köpekten kurtulan Muhammed Ali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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