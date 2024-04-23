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        Büşra Güneş, 1 yıllığına Kuzeyboru'da

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Büşra Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 12:07 Güncelleme: 23.04.2024 - 12:10
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        Büşra Güneş, 1 yıllığına Kuzeyboru'da
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, Büşra Güneş ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

        Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Büşra Güneş’i transfer etti. Büşra Güneş’i yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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