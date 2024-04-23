Büşra Güneş, 1 yıllığına Kuzeyboru'da

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru, yeni sezon transfer çalışmalarına başladı. Aksaray ekibi son olarak Çukurova Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyen orta oyuncu pozisyonunda görev yapan Büşra Güneş’i transfer etti. Büşra Güneş’i yeni sezonda Kuzeyboru forması giyecek.

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