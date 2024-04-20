Hentbol: Kadınlar Süper Lig
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Görele Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 21-16 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren Görele Belediyespor, karşılaşmayı 39-28 kazandı.
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