Aksaray'da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aksaray'da yaptığı estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevinden istifa ederek kentte özel klinik açan kulak burun boğaz doktoru S.Ç. (41) ile medikal iş yeri sahibi T.Ö. (50) ve A.V. (44) hakkındaki şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı 6 aylık çalışma sonucunda, yaptığı estetik operasyonları "sağlık ameliyatı" gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı öne sürülen S.Ç. ile doktorun yönlendirdiği kişilerden "malzeme parası" adı altında haksız şekilde para talep eden medikal iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.