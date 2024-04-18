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        Aksaray'da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Aksaray'da yaptığı estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 18.04.2024 - 17:35
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        Aksaray'da dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Aksaray'da yaptığı estetik operasyonları ameliyat gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı iddia edilen doktor ile 2 kişi tutuklandı.

        Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki görevinden istifa ederek kentte özel klinik açan kulak burun boğaz doktoru S.Ç. (41) ile medikal iş yeri sahibi T.Ö. (50) ve A.V. (44) hakkındaki şikayetler üzerine soruşturma başlattı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptığı 6 aylık çalışma sonucunda, yaptığı estetik operasyonları "sağlık ameliyatı" gibi göstererek kamuyu yüksek miktarda zarara uğrattığı öne sürülen S.Ç. ile doktorun yönlendirdiği kişilerden "malzeme parası" adı altında haksız şekilde para talep eden medikal iş yeri sahibi 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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