Aksaray'da muhtarlık seçimi meselesinden çıkan kavgada 12 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tartışmanın silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine Taner Çeçen (37), Mustafa Çeçen (33), Şıh Mehmet Atılgan (38), Abdullah Esği (69) silahla, Bilal Esği (25) bıçakla, 7 kişi de darbedilerek yaralandı.

Zeki Çeçen'e 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Fatih Mahallesi muhtarlığı için en yakın rakibine 96 oy fark attı. Çeçe, arşiv kayıtlarında adli sicil kaydı olduğu gerekçesiyle muhtar olamayınca ikinci sıradaki Adem Esği muhtarlık mazbatasını aldı.

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