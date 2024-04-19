TIR'la çarpışan otobüs, öğrenci yurdunun duvarına çarptı: 3 yaralı

AKSARAY’da aynı yöne giden TIR ile çarpışan yolcu otobüsü, savrulup öğrenci yurdunun duvarına çarptı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Aksaray- Adana kara yolunun 6‘ncı kilometresinde meydana geldi. Bursa’dan Adıyaman’a giden 02 AG 525 plakalı Gülaras'a ait yolcu otobüsünün şoförü Murat Tohurcu (43), Muhammed Tezcan’ın (45) kullandığı demir profil yüklü TIR’ın sağından geçmek istedi. Bu sırada TIR şoförü Tezcan aniden sağ şeride geçince yolcu otobüsüne yandan çarptı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki öğrenci yurdunun duvarına çarparak durdu. Kazada sürücü Murat Tohurucu, yolculardan Gamza Koca (25), Dilek Akgün (25) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 yaralı, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Otobüs yolcularından Ayşe Akgün, “Otobüsün ön kısmı paramparça oldu. Bursa’dan Adıyaman’a gidiyorduk. Kızım ve torunum da vardı. Kızım, şoförün arkasında oturduğu için o da yaralandı. Ben daha kazanın şokundan çıkamadım, kaza aklımdan çıkmıyor” dedi.

Polis ekipleri kaza sonrası TIR şoförünü gözaltına aldı.