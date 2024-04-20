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        Ihlara Vadisi'nde "Turizm Haftası" dolayısıyla yürüyüş yapıldı

        Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ihlara Vadisi Yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 12:48 Güncelleme: 20.04.2024 - 12:48
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        Ihlara Vadisi'nde "Turizm Haftası" dolayısıyla yürüyüş yapıldı
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        Aksaray'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Ihlara Vadisi Yürüyüşü düzenlendi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri vadi girişinde bir araya geldi.

        Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kumbuzoğlu ve beraberindekiler, Melendiz Çayı'nın kıyısında 7 kilometrelik güzergahta yürüyüş yaptı.

        Kumbuzoğlu, gazetecilere, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenci ve gençlerle Ihlara Vadisi'nde bir araya geldiklerini söyledi.

        Şenlik havasında bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Dünya markası Ihlara Vadisi, Aksaray turizminin göz bebeği konumunda. Dünyanın birçok ülkesinden burayı görmek için gelenler var. Bugün yürüyerek yeşil doğayla bütünleşeceğiz. Ihlara Vadisi'ni yılda 700 bin kişi ziyaret ediyor. Aksaray da yılda 1,5 milyon turisti misafir ediyor. Biz bu sayıyı artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Yeni hedefimizi yılda 2,5 milyon turist olarak belirledik. Ihlara Vadisi'nde balon uçuşları da başladı. Çok yoğun bir ilgi var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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