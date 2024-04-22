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        Aksaray'da Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Sergisi açıldı

        Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2024 - 16:46 Güncelleme: 22.04.2024 - 16:46
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        Aksaray'da Ceza İnfaz Kurumları El Sanatları Sergisi açıldı
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        Aksaray T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlülerin el emeğiyle hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı.

        Kentteki bir alış veriş merkezinde düzenlenen açılışa, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Gökhan Oflaz, Baro Başkanı Ferit Köse, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Ali Bayer, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile Ceza İnfaz Kurumu yöneticileri ile davetliler katıldı.

        Vali Kumbuzoğlu, sergi açılışında Milli Eğitim Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan protokol gereğince Ceza İnfaz Kurumunun talebi doğrultusunda Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen kurs öğretmenleri tarafından infaz kurumundaki hükümlülere çeşitli sanat dallarında kurslar verildiğini söyledi.

        İnfaz kurumlarındaki hükümlülerin açılan kurslara katıldığını, kurslar sonunda hükümlülerin el emeği eserlerin Cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında sergilendiğini kaydeden Vali Kumbuzoğlu, birbirinden güzel el sanatlarının çok güzel olduğunu belirtti.

        Vali Kumbuzoğlu beraberindeki heyet ile sergilenen eserleri inceleyerek bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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