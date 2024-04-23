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        Vali Kumbuzoğlu, lösemi hastası ilkokul öğrencisini makam aracı Togg ile gezdirdi

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek makam aracı Togg ile gezdirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.04.2024 - 17:03
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        Vali Kumbuzoğlu, lösemi hastası ilkokul öğrencisini makam aracı Togg ile gezdirdi
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek makam aracı Togg ile gezdirdi.

        Vali Kumbuzoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi tedavisi gördüğü için 3 yıldır okula gidemeyen 3. sınıf öğrencisi Talha Mutlu'yu ziyaret etti. Mutlu'nun Togg ile gezme isteğini geri çevirmeyen Kumbuzoğlu, makam aracıyla şehir turu attı.

        Kumbuzoğlu, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mutlu'yu ziyaret ettiklerini söyledi.

        Mutlu'nun evde eğitimine devam ettiğini öğrendiğini belirten Kumbuzoğlu, çocuğun inşallah kısa sürede hastalığı yenerek okulda kutlamalara katılacağına inandığını kaydetti.

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