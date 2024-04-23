Vali Kumbuzoğlu, lösemi hastası ilkokul öğrencisini makam aracı Togg ile gezdirdi

Kumbuzoğlu, gazetecilere, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Mutlu'yu ziyaret ettiklerini söyledi.

Vali Kumbuzoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla lösemi tedavisi gördüğü için 3 yıldır okula gidemeyen 3. sınıf öğrencisi Talha Mutlu'yu ziyaret etti. Mutlu'nun Togg ile gezme isteğini geri çevirmeyen Kumbuzoğlu, makam aracıyla şehir turu attı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, lösemi tedavisi gören ilkokul öğrencisini ziyaret ederek makam aracı Togg ile gezdirdi.

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