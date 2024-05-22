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        Düğünde silahla ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı

        AKSARAY'da düğün yapılan evin bahçesinde havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:42 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:45
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        Düğünde silahla ateş açıp, sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı
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        AKSARAY'da düğün yapılan evin bahçesinde havaya ateş açtığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 8 şüpheli yakalandı. Evde çok sayıda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

        Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüden yola çıkarak, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, düğünde havaya ateş açıp görüntülerini sosyal medyada paylaşan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnceleme ve araştırmalarda, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin, merkez sınırlarındaki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğüne ait olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, düğünün yapıldığı ev ile 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli yakalanıp gözaltına alınırken, evlerde 6 ruhsatsız av tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 400 tabanca mermisi, 108 av tüfeği kartuşu, 55 kurusıkı tabanca mermisi ve 3 bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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